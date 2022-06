Pětkrát se trefil do černého Adam Chalánek, který je z 21 zásahy v pořadí kanonýrů na druhém místě za nedostižným Kristiánem Hunkou (42 branek). „Nejlepší branka? Určitě ta první, kterou jsem otevřel skóre zápasů. Jinak byly hezké snad úplně všechny,“ zavzpomínal Adam na své poslední gólové představení.

Asi překvapí, že mladý kanonýr z výběžku střeleckou tabulku nesleduje. „Je to tak, ostatní kanonýry nesleduji. Tuhle sezonu bohužel vlastně nepočítám, jelikož jsem na dosti zápasech chyběl. Nejsem tak spokojený. Myslím si, že kdybych neměl tolik absencí, mohli jsme být v tabulce výš. Určitě by to mohlo být lepší,“ má jasno. Jeho tým je aktuálně s 27 body na pátém místě krajské soutěže.

„S fotbalem jsem začal v Dolní Poustevně, kde budu pokračovat i v další sezoně. Začal jsem v devíti letech. Na fotbale mě baví fakt, že si prostě odpočinu a během tréninků nebo zápasů nemusím řešit jiné věci,“ vysvětlil.

Branky, na které Adam nejvíce vzpomíná? Pro ty nemusíme chodit daleko. „Bylo to proti Modlanům, které v tu dobu byly na první místě. Já byl první, který jim dal první góly,“ pyšně podotkl.

Po zápase ho nejvíce bolí nohy, je fanouškem pražské Sparty. „Je to nejúspěšnější klub v republice. Mým vzorem je Patrik Schick, jeden z nejlepší českých fotbalistů a také odchovanec již zmíněně Sparty,“ poznamenal.

Ale abychom nemluvili jenom o fotbale, prozradil na sebe Adam další koníčky nebo také to, jak se mu daří ve škole. „Mým zimním koníčkem je hokej, ten jsem dříve pět let hrál. Rád také jezdím na motorkách. Škola mě moc nebaví, mám pocit, že nebudu jediný. Známky? Tak ty se bohužel pohybují mezi trojkami a čtyřkami,“ prozradil.

Na závěr přišel dotaz, který by neměl chybět u žádného rozhovoru s mladým fotbalistou. Jaké má Adam Chalánek fotbalové sny a cíle? „Určitě bych si chtěl jednou zahrát nějakou vyšší soutěž. Rád bych také s Dolní Poustevnu vyhrál okresní přebor,“ dodal na závěr.