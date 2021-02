Ze sedmi zápasů Benešov dvakrát zvítězil. Další zápasy ale od října nepřišly, soutěž se zastavila a stále stojí. „Co říkám na opatření, která zastavila venkovní amatérský sport? Moje odpověď je jasná. Podívejte se, co se děje na horách,“ zdůraznil Miloslav Kougl, předseda MSK Benešov nad Ploučnicí.

Věříte, že se zastavená sezóna okresního přeboru ještě rozběhne?

Těžko říct. Vidíme, co se děje a neděje. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby se to rozjelo. Mělo by se začít tam, kde se skončilo. Dojelo by to do konce června. Nechal bych to bez sestupu a postupu. Myslím si, že kdo bude chtít, tak si to místečko ve vyšší soutěži najde. Řada týmů ale bude ráda, že se jim na hřišti sleze jedenáct hráčů. A mládežnický fotbal? Tam to bude úplně špatné.

Máte snad echo od vlastních hráčů, že by už třeba fotbal hrát nechtěli?

Někteří říkají, že už chtějí hrát. Dalším je to jedno. Noa ti starší by se na to vyprdli. Není to jednotné. Problém vidím v našem dorostu. Ten máme společně s Březinami v krajské soutěži. Ty mládežnické kategorie mě mrzí. V září jsme dělali nábor, přišlo skoro 40 dětí. Chodilo se a za měsíc se vše zavřelo.

Jak se vám zamlouvají opatření, která dusí amatérský sport?

Odpovím vám jasně – podívejte se, co děje na horách. Myslím si, že při troše vůle, by se mohlo trénovat, nebo zahrát přátelák. Každý na svou zodpovědnost. Takhle je to prostě zvrácené.

Baví vás koukat na fotbal bez diváků?

Nebaví, vůbec. Je to divné, slyšíte tam každé slovo, chybí tomu atmosféra. Už se mi ani nechce koukat na anglickou ligu.

Může nějak podporu sportu ovlivnit účast Milana Hniličky na „mejdanu“ v Teplicích?

Neovlivní. Ať klidně odstoupí. On ty dotace neřeší, má na to lidi. Hnilička je jenom taková postavička navenek. Měl by odstoupit, ale to je politika.

Dokážete si představit, že by fotbal mohli hrát jenom pravidelně testování, nebo očkovaní?

To je blbost. Kdyby se možná mohlo testovat jednodušším způsobem. Ale stejně si to moc nedovedu představit. Nejsme profíci, už takhle jsme rádi, že se na ten fotbal slezeme. Horší je, že testování by mohlo odradit i další fotbalisty k návratu.

Líbí se vám představa, že by byl novým šéfem českého fotbalu Vladimír Šmicer?

Nevím, jestli by to bylo dobře. Ale rozhodně by to prostě bylo něco nového. Já jsem se také rozhodl kandidovat, konkrétně na předsedu OFS Děčín.

Co vás k tomu vedlo?

Po odvolání Romana Berbra by to snad mohlo být lepší. Já dělám ve fotbale dlouho a myslím si, že ve vedení svazů by prostě neměli být rozhodčí. Jsem proti tomu úplně vysazenej. Ale nevím, jestli jsou tam ještě další kandidáti.

Valná hromada se ale odkládá, ne?

Ano. Ta aktuální situace tomu prostě nenahrává. Teď si může výkonný výbor prodloužit svůj čas na práci, není potřeba spěchat. FAČR to má v plánu v červnu. Takže bych ty okresní volby nechal klidně až na říjen. To snad bude klid.