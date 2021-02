Kandidáti na předsedu Okresního fotbalového svazu v Děčíně jsou dva. Prvním je stávající předseda Libor Šimeček, druhým je předseda MSK Benešov nad Ploučnicí Miloslav Kougl. „Nikdo další se nepřihlásil. Pokud se ale termín volební Valné hromady opět odsune, kandidáti se musí znovu přihlásit,“ pravil Šefčík.

Restart okresních fotbalových soutěží je zatím v nedohlednu. Přesto se vedení svazu nevzdává, chce dohrát minimálně polovinu ročníku. „Chceme dohrát alespoň podzim. Kdyby se třeba začalo až v květnu, tak by se to stihlo. Bohužel, dohrát celý ročník se už asi nestihne. Musíme spadnout do „trojky“ a to je ještě daleko,“ podotkl.

Že by se už v aktuálním ročníku do míče nekoplo? To v plánu není. „Takovou variantu nemáme. Víme, že se tím fotbalová asociace zabývá. FAČR také čeká na vyjádření. Máme čas do konce června, věříme, že alespoň ten podzim dohrajeme. Je to sedm kol, takže sedm týdnů. Pak by se mohlo postupovat a sestupovat,“ dodal Šefčík.