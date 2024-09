V posledním zápase se Jiřetín na tři body opravdu moc nenadřel. „Soupeř nám zápas usnadnil, když se nechal v 31. minutě jeden z jeho hráčů vyloučit,“ poznamenal. Aktuálně je z toho druhé místo, ambice jsou jasné. „Jiřetín se předchozích letech pohyboval ve vyšších patrech okresního přeboru: Myslím si, že se tam všichni chceme co nejdříve vrátit,“ má jasno Vlachynský.

Ten se kromě aktivní účasti v týmu dospělých zapojil do trénování místní mládeže. „Máme kategorie U7, U9, U11, U13, U15. Já trénuji kategorii U11,“ prozradil. Proč se vlastně Vlachynský vrátil k fotbalu? Protože mám dva kluky, Kubu a Tadeáše. Ti se začali zajímat o fotbal. Shodou okolností jsem zjistil, že Martin Hamada založil spolek Sport for all Jiřetín, kde jsem kluky přihlásil a následně začal trénovat,“ vysvětlil.

close info Zdroj: soukromý archiv JV zoom_in Jakub Vlachynský dal za Jiřetín pod Jedlovou hattrick. V klubu se také stará o mládež.Mládež je v současné době nejdůležitějším pilířem amatérských fotbalových klubů. Moc dobře to vědí i v Jiřetíně pod Jedlovou, neradi by opět zažili pád tamního fotbalu. „Je potřeba vychovat mladé hráče, které bude fotbal bavit a postupně je začleňovat k dospělému fotbalu. Vytvořit prostředí, kde se budou cítit dobře a bezpečně,“ zdůraznil Vlachynský.

Ten moc dobře ví, že celky v okresních fotbalových soutěží nemají na růžích ustláno. „Je potřeba, aby obce více podporovaly fotbalové kluby a spolky, které většinou fungují na dobrovolné bázi, Je potřeba, aby se více investovalo do sportovních areálů, kde budou mít kluci a holky kvalitní prostředí pro trénování,“ poskytl svůj názor na aktuální situaci.

S fotbalem přitom začal o několik stovek kilometrů dál. Poprvé do míče kopl v Třinci. „Hrál jsem tam asi do čtrnácti let. Rodiče se pak potřebovali stěhovat kvůli práci. Tak jsem se dostal na sever Čech,“ usmál se. Na to navážou jeho aktuální fotbalové cíle. „Asi od patnácti let jsem nehrál fotbal na klubové úrovni, takže jsem si chtěl zahrát fotbal na velkém hřišti. To se mi splnilo,“ pokýval hlavou.

Vlachynského jsme se také zeptali na jeho pohled na aktuální výkony české fotbalové reprezentace. „Poslední dobou jsou výkony reprezentace nevýrazné, chybí rozdíloví hráči a osobnosti, nějaká razantní změna na trenérských postech,“ nešetřil kritikou.

V závěru nechyběla tradiční otázka směrem k osobnímu životu. „Pracuji ve firmě, která se zabývá instalací tepelných čerpadel a klimatizací. Kromě fotbalu mě baví kolo a když mám čas, rád si zahraji na xboxu,“ dodal Jakub Vlachynský.