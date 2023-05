Kde jsou tedy důvody jiříkovské fazóny? „Co se týče tréninků, scházíme se jednou, dvakrát týdně. Samozřejmě do toho mluví zaměstnání a další faktory. To naše kouzlo podle mě tkví v trenérovi Zdeňkovi Bajanovi. Přesně nám řekne, co chce a my to plníme,“ usmál se David Průcha, jiříkovský fotbalista a pevný člen základní sestavy.

Spartak v zimě posiloval, jeho kádr je tak širší. „Ze Šluknova přišel Tonda Trojan a Tomáš Altman, oba jsou to rychlí kluci. Po těch krajích se nám to rozhýbalo. Z Rumburka tu máme Zdeňka Hofmana, další mladý hráč. Tohle nám samozřejmě hodně pomohlo, docházka na zápasy se zlepšila,“ pochvaluje si Průcha.

Oproti podzimní části tak v Jiříkově nemusejí tým doplňovat o své mladé naděje. „Stávalo se, že jsme občas jeli v jedenácti, dvanácti. Museli jsme povolat dorostence, lepilo se to. Musím zaklepat, teď se to zlepšilo, osa týmů zůstává. Nestává, že bychom nastoupili s nějakým torzem,“ prozradil.

Spartak se prokousal na druhé místo v tabulce. Na první Vilémov B ztrácí dva body, ten má ale ještě jednu dohrávku k dobru. „Když už to máme takto rozehrané, pokusím se okresní přebor vyhrát. Když se kouknu na vilémovský los, není jednoduchý ale ani složitý. Můžou si pomoct mladíky z A týmu. Takže si myslím, že si to pohlídají. Minimálně chceme udržet druhé místo,“ dodal Průcha.