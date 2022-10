Krásná Lípa je tradičně celek, který hraje na vrcholu okresního přeboru. Jaké jsou tedy letošní ambice? „Asi všichni bychom si přáli soutěž vyhrát. Postup neplánujeme, budeme se ale snažit o co nejlepší umístění,“ má jasno 29letý kanonýr, který je s jedenácti góly aktuálně nejlepší střelec okresního přeboru. „Nebudu lhát, že bych se nechtěl stát nejlepším kanonýrem. Ale radši bych vyhrál okresní přebor,“ zdůraznil.

Jícha má za sebou zajímavé fotbalové štace. Kopal ve Varnsdorfu a dokonce i v libereckém Slovanu. „Všechny kluby, kde jsem působil, byly velmi zajímavé štace. Hodně mi to dalo,“ pokýval hlavou.

FOTO: Dobkovice urvaly tři body v Chlumci, Heřmanov shořel

S fotbalem začínal fanoušek pražské Slavie na Liberecku. „Začátky si moc dobře pamatuji. Bylo to v celku FK Sokol Ruprechtice. Bylo mi šest let a trénovali jsme ještě na škvárovém hřišti. První tréninky mě bavily tolik, že kdyby to šlo, chodil bych na ně klidně o tři hodiny dříve,“ usmál se.

Jaká je podle něho úroveň okresní kopané na Děčínsku? „Řekl bych, že tady je několik kvalitních týmů. Některé zápasy mají slušnou kvalitu. Doufám, že se k fotbalu vrátí více mladých kluků a kluby tady nebudou zanikat,“ zamyslel se.

Jícha už velké fotbalové cíle nemá a ani si žádné nedává. Proč? „Jsem po vážném zranění kolene. Jsem spíš rád, že fotbal ještě můžu hrát,“ upřímně prozradil. V Krásné Lípě se mu líbí. „Se zázemím jsem velmi spokojený, parta je tady skvělá. Jsme spolu často i mimo fotbal. Parta je přesně ten důvod, proč jsem se k fotbalu po pěti letech vrátil. Když je pěkné počasí, diváci chodí v hojném počtu. A jsou slyšet,“ konstatoval.

A na závěr něco z osobního života, tak jak to u našich rozhovorů bývá zvykem. „Rád trávím čas s přítelkyní a naším pejskem. Celkově mám rád sport jako takový. Živím se jako řidič vysokozdvižného vozíku,“ dodal na závěr.