„Co se stalo? Musíme se vlastně vrátit na začátek minulé sezony. Tehdy nám z Jiřetína pod Jedlovou, který se rozpadl, přišlo pět fotbalistů. Jenže před startem letošního ročníku se Jiřetín dal dohromady a ti hráči nám zase odešli. Sehnat posily bylo vlastně nemožné, každý tým tady vlastně bojuje o přežití,“ sdělil Deníku Jaromír Nepovím, předseda klubu a místostarosta Chřibské.

S počtem hráčů by v Chřibské neměl být problém. Kvalita kádru je ale nižší, než tomu bylo poslední sezonu. „Chlapy jsme nějak poskládali, samozřejmě to vypadá tak, jak to vypadá. Jsou tady kluci, co chtějí hrát fotbal, ale prostě tam chybí kvalita. Do toho jsme měli marody, byly dovolené,“ mávl Nepovím rukou.

Pro klub je nadějí, že má tři mládežnické kategorie. Ale ty nejmenší, takže na doplnění dospělého týmu si musí několik let počkat. „Jsme jedni z mála z okolí, kdo má vůbec mládežnické týmy. Dá se čekat, že tady bude jistá úmrtnost, to je jasné. Navíc nemáme ani dorost, to je na okrese velký problém,“ zdůraznil.

Nepovím všechny ujistil, že Chřibská letošní ročník okresní soutěže dohraje. „To je podmínka. Seděli jsme se starostou a prostě jsme se domluvili, že se hrát bude. Hrajeme poslední třídu, na umístění nezáleží. Ale fotbal je stále jistou kulturou v naší obci,“ poznamenal.

Předseda fotbalového klubu v Chřibské se samozřejmě zamyslel nad důvodem současné situace. „Víte, kdysi jsme tady měli v dorostu 18 kluků. Hráli jsme i mimo okres a podle mě i dobrý fotbal. Z těch 18 kluků fungují prospěšně pro společnost tak dva. Kdysi tady hrálo šest chlapů, každý měl dva kluky, to už bylo dvanáct potencionálních hráčů. Teď je to katastrofa, děti tady nejsou,“ zakroutil hlavou.

Chybu vidí také v přístupu samotného fotbalového svazu. Podle Nepovíma FAČR místo pomoci hází klubům spíše klacky pod nohy. „Svaz pro kluby vlastně nic nedělá. Akorát zvedá příspěvky a my ani nevíme, kam ti peníze jdou. Jasně, dají nám osm tisíc na rozhodčí, ale to je kapka v moři. Podpora není, pak se jim to ale vrací v podobě naší reprezentace, která hraje opravdu velmi špatný fotbal,“ konstatoval Nepovím.

Chřibská měla podobné fotbalové problémy v minulosti, teď už jde ale vážně do tuhého. „Tohle už je doopravdy strop. Ale co se bavím s okolními týmy, opravdu v tom nejsme sami. Vesničky prostě mají problém. Navíc je potřebná podpora obce, bez ní by to vůbec nemělo smysl,“ dodal.