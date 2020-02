„Nikdy jsem to ale extra moc neřešil. Samozřejmě si to uvědomujete. Když se začal Jarda Kulhavý dostávat do podvědomí veřejnosti a měl dobré výsledky, tak mě často kamarádi říkali – Hele, ty jsi včera vyhrál ten závod a nám jsi ani nic neřekl. Hodně mi to pak do hlavy vlezlo právě v roce 2012, kdy Jarda vyhrál olympiádu v Londýně,“ vzpomíná šluknovský fotbalista.

„Cyklistiku vlastně moc nesleduji, ale rád si zajezdím. Tady ve výběžku a v sousedním Německu je to na kolo super. Sice teď kvůli práci kolo trochu zanedbávám, ale občas a kamarádem vyjedeme. A třeba třech 40, nebo 50 kilometrů dáme,“ konstatoval.

Svému slavnějšímu jmenovci, který řádí na horském kole, samozřejmě fandí. „Určitě mu fandím. Je to Čech a navíc na tom kole dokázal ohromné věci. Když vyhrál olympiádu, tak jsem si v duchu říkal – Jardo, děláš opravdu radost a čest nám Kulhavým,“ usmál se.

Že by na něj měly narážky úřady, když předkládal například občanský průkaz? Tak to ne. „To se mi nikdy nestalo. Ani třeba policisté nic neříkali. Něco ve smyslu – pane Kulhavý, ukažte medaili. To fakt ne,“ pokračoval.

I po padesátce se prohání na fotbalovém hřišti s mnohem mladšími vrstevníky. Chuť do fotbalu mu to ale nebere. „Minulý rok jsme okresní přebor vyhráli, ale i díky A týmu jsme nakonec postup odmítli. Letos mělo áčko problémy s hráči a to se projevilo i u nás. Výsledky nebyly takové a jsme teď v tabulce daleko níž. Ale není tajemstvím, že jsou teď problémy s hráči. Hodně do toho mluví práce. A já? Mě už ten fotbal bolí. Ještě dva roky zpátky to bylo živější. Samozřejmě mě nějací rychlíci utečou. Ale v mém věku musíte hrát hlavou a je potřeba číst hru. Pak můžete mít navrch,“ prozradil.

S kulatým nesmyslem už spolupracuje přes čtyři desítky let. „Je pravda, že u fotbalu jsem tak 46 let. Teď už vlastně hraji společně se syny mých spoluhráčů. Mladí kluci jsou ale v pohodě. Kromě fotbalu mám tedy to kolo, chodím si zaběhat. Tréninky vlastně nemáme, takže se musím hýbat někde jinde. Občas si sám, nebo s dcerou chodím zaveslovat. Snažím se trochu udržovat,“ dodal Jaroslav Kulhavý.