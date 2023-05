Pavle, ve Františkově jste vyhráli 6:1. Jaký to byl zápas?

Zápas proti Františkovu se nám podle mě opravdu povedl. Hráli jsme jako tým, po celý zápas hru kontrolovali a zaslouženě vyhráli.

Vy jste dal hattrick. Jak vaše branky padly?

První gól byl hlavou, kdy jsem se odpoutal od protihráče a skóroval po skvělém centru na zadní tyč od Martina Bartoše. Druhá trefa padla po přímém volném kopu, kdy mě Martin Špička našel a já hlavou mířil na zadní tyč pro možné doklepnutí spoluhráčem,. Míč ale s trochou štěstí zapadl o tyč do branky. No a třetí branka padla při protiútoku v samém závěru zápasu, kdy mi do běhu přihrával Dominic Jessl a já už jen zakončoval do poloodkryté brány.

Zaplatíte za svůj střelecký výkon něco do klubové kasy?

Za hattrick je u nás zvykem kupovat basu, takže na příští domácí zápas mě to čeká.

Aktuálně jste na šesté místě. Jak jste s dosavadním průběhem sezony spokojený?

S naší aktuální pozicí v tabulce určitě nejsme spokojeni. Bohužel nás v jarní části sezóny potkala smolná šňůra a přestože jsme ve většině zápasech vedli, nedokázali to dovést do vítězného konce. Věříme, že se to utkáním s Františkovem zlomilo a v příštích zápasech získáme co nejvíce bodů.

Pojďme k vám. Kdy a kde jste začal s fotbalem?

Fotbal jsem začal hrát ve Varnsdorfu od přípravky v devíti letech a první tréninky byly super, pokud jsme zrovna neběhali. Kvůli problémům s koleny jsem byl ale ve 12 letech nucen skončit. Hrát znovu jsem začal v 16 letech právě za FK Dolní Podluží pár měsíců od znovuzaložení klubu.

A proč jste se rozhodl právě pro Dolní Podluží?

V Dolním Podluží hraji na popud mého bratra Marka Krajčoviče, který se spolupodílel na znovuzaložení tohoto klubu, ve kterém chvíli působil i jako brankář. Mně se tu líbí a chci tu hrát i nadále.

Jste spíše klidný hráč nebo se rád na hřišti hádáte?

Určitě klidný. Konfliktům se většinou vyhýbám a snažím se soustředit na fotbal.

Hrajete okresní soutěž. Jakou má podle vás úroveň?

Myslím si, že tato soutěž má určitou kvalitu a leckteré týmy hrají pěkný fotbal. Co oceňuji nejvíce na této soutěži, je ta spousta branek, které tu padají.

Je vám 23 let. Máte nějaké konkrétní fotbalové sny a cíle?

Můj sen je postoupit s Dolním Podlužím do okresního přeboru. Ačkoliv už se o to pokoušíme šest let, tak věřím, že se nám to nějakou další sezonu povede.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Rozhodně Slavii.

Prozradíte na závěr čtenářům, co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Kromě fotbalu mě baví například volejbal nebo jízda na kole. Živím se jako projektant dopravních staveb.