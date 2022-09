Hattrickem jim k tomu pomohl Tomáš Štěpánek. Bude něco dávat do klubové kasy? „Ano, při takovém úspěchu se na domácí zápas kupuje láhev, kterou s týmem vypijeme,“ usmívá se.

První branku vstřelil už po třech minutách. Ve druhém poločase se trefil v 52. minutě, hattrick dokonal deset minut před koncem. „Určitě tam svou roli hrálo štěstí a spolupráce celého týmu. Ten brzký gól mi ale hodně pomohl,“ přiznal.

Jiříkov začal těžkou porážkou 3:7 na půdě vilémovského béčka. Pak ale přišly dvě vítězství. „V tom prvním zápase jsme nastoupili v hodně slepené sestavě. To je v této soutěži běžné. Jinak jsem ale spokojený,“ pokýval hlavou. „Naše ambice jsou držet v tabulce někde nahoře. Sestava se nám točí, je těžké myslet třeba na postup,“ konstatuje.

Tomáš Štěpánek hraje okresní přebor za Spartak Jiříkov.Zdroj: archiv Tomáše Štěpánka

Štěpánek s fotbalem začal právě v Jiříkově. „Bylo mi šest let. Fotbal se v té době hrál na škváře, na kterou nevzpomínám vůbec rád. Měl jsem jí totiž všude,“ zakroutil hlavou. V Jiříkově se mu líbí. „Hraji tady společně se svým bratrem, mám tady hodně přátel. Naše kabiny zrovna procházejí rekonstrukcí, za to jsme všichni rádi. Diváci chodí pravidelně v hojném počtu, to náš žene dopředu,“ usmál se.

Kdyby měl vzpomenout na nejhezčí gól, vybaví se mu branka, která má jinou zajímavost. „Asi to nebyl nejhezčí gól, ale rozhodně si ho pamatuji. Bylo to při nedávném derby s Krásnou Lípou, trefil jsem se po patnácti sekundách,“ zapátral v paměti.

Úroveň okresního přeboru? Podle Štěpánka se to dá těžko odhadnout. „Zápas od zápasu se to liší. Všichni chodím do práce, takže se pokaždé sejdeme v jiné sestavě,“ pokrčil rameny.

Sparta nebo Slavia? Ani jeden. „Nefandím ani jednomu týmu, nejsem zarytý fanoušek, ale na fotbal se samozřejmě rád podívám,“ konstatoval.

Štěpánkovi je 32 let, přesto má jeden konkrétní fotbalový cíl. „Jednou bych si chtěl zahrát společně se starším synem Tadeášem,“ zasnil se.

A na závěr sonda do osobního života. „Volný čas nejraději trávím se svou rodinou a svými psy. Pracuji jako vedoucí směny v automobilovém průmyslu,“ dodal Tomáš Štěpánek.