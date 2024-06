V konečném zúčtování měl Jiříkov stejně bodů jako druhý Velký Šenov (60). Spartak měl ale daleko lepší vzájemné zápasy (8:1, 4:1). „Určitě to můžeme považovat za úspěšnou sezonu. Na jaře jsme si to zkomplikovali, kluci ale ukázali, že na to mají. I to hrálo roli v dalším rozhodování. Jsme spokojení a pokorní. Myslím si, že jsme ukázali určitou sílu,“ usmál se Zdeněk Bajan, trenér Jiříkova.

Jeho tým přitom vstoupil do jarní části katastrofálně. V součtu s podzimní dohrávkou prohrál při skóre 2:9 první tři letošní zápasy. „Naše zimní příprava nebyla optimální. Nemáme přístup na umělou trávu, naše tělocvična je malá. Takže podmínky v zimě nejsou dobré. Možná jsme to pak brali na lehkou váhu. Přišlo rychlé vystřízlivění a my se museli vrátit k tomu, co nás zdobilo na podzim,“ vysvětlil.

Jiříkov nakonec kývl na možnost postupu do krajské I.B třídy, kam se vrací po několika letech. „Bylo to nakonec hodně intenzivní rozhodnutí. Sešli jsme se druhý den po posledním zápase, vše jsme probrali s vedením a rozhodli, že ten postup vezmeme. Čeká nás hodně práce. Nicméně jsem z kluků cítil, že to je letos prostě jiné. Můžeme si vyzkoušet, jak jsme silní,“ zdůraznil.

Spartak se bude snažit posílit, sehnat hráče ale není jednoduché. „Nikoho nechceme pouštět. Máme ještě i B tým. Sháníme hráče, kde se dá, ale je to hodně těžké. Ale posílit bychom měli,“ má jasno Bajan.

Celek, který je kousek od německých hranic, se na krajskou soutěž těší. „Jsme si vědomi toho, že budeme narážet na kvalitnější týmy, které jsou na úrovni špičky okresního přeboru. Sázím na to, že to kluky bude motivovat a nebudeme mít problémy s docházkou. Věřím, že se povede letní přípravy, určitě budeme mít nějaké přátelské zápasy,“ konstatoval.

Začátek přípravy si Jiříkov nastavil na konec července. „Máme turnaj v minikopané, to se poprvé sejdeme. Co se týče přáteláků, tak tam si zahraje A i B tým pohromadě,“ pravil Bajan.

Tým z okresu Děčín nechce v I.B třídě odehrát epizodní roli. Rád by se v ní zabydlel. „Nechtěl bych hrát o záchranu, cílem bude klidný střed tabulky. Nechceme prostě hrát druhé housle. Uvidíme, jaká bude realita,“ pokrčil rameny.

Bajan věří, že jeho družinu nepoloží ani fakt, že by prostě prohrávali více, než v poslední sezoně. „Můžeme čerpat ze začátku jarní části, kdy jsme třikrát prohráli a vypadalo to hrozně. Tým se ale semkl. Takže si myslím, že jsme připraveni na všechno,“ dodal Zdeněk Bajan.