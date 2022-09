Huntířov dlouhodobě patří k celkům, které hrají spíše v dolní polovině tabulky. „Já bych si letos přál, abychom na tom spodku nehráli. Už jen kvůli divákům, kteří chodí na každý zápas,“ vyslovil své přání.

Zdich si zahrál i za jiné kluby, Huntířov je ale jeho srdcovka. „Hrál jsem i jinde, v Huntířově jsem začal s fotbalem a chci tady i skončit. Parta je tady dobrá, diváci chodí. Zázemí? To tady máme skoro ligové. Jsem tady spokojený,“ zasmál se fanoušek Sparty.

Vybrat nějakou branku za celou svou kariéru, která by byla ta nejlepší? Pro Zdicha neřešitelný oříšek. „Branek jsem dával docela dost, ale že bych měl nějakou pořád v hlavě? To nemám. Vždy jsem měl radost z gólů, který pomohl celému týmu,“ zdůraznil.

Na fotbale ho baví to, co asi řadu dalších spoluhráčů u protihráčů. „Člověk se odreaguje od běžného života. Nemyslí na práci ani na jiné starosti. Kuriózní příhoda? Asi situace, kdy jsme dostali sedmnáct gólů,“ zakroutil hlavou.

Zdichovi už je přes čtyřicet let, na velké fotbalové cíle už to prostě není. „Tak nějak se ty cíle rozplynuly. Mám to jako zábavu ve volném čase. Kvůli věku už to není reálné. Ale kdysi jsem měl sen a to byla Sparta,“ zamyslel se.

Čtenářům Deníku také prozradil, co ho kromě fotbalu ještě baví. „Chodím na hokej a jezdím na motorce. Času moc není, jezdím pracovně do zahraničí. Zbytek času trávím samozřejmě s rodinou,“ rychle dodal.

Na závěr přišla na řeč situace okolo amatérského fotbalu. Ta není podle Zdicha vůbec růžová. „Úroveň okresní soutěže je velmi špatná. Mladých hráčů je málo, soutěž pomalu upadá. Za mě je to velká škoda. A budoucnost Huntířova? Dlouhodobě to nevidím moc dobře, že by to mohlo fungovat. Lidí prostě ubývá, mladí nemají zájem. Mě to moc mrzí,“ dodal na závěr.