Vedoucí celky naplno využily domácího prostředí. Malšovice doma porazily houževnaté Horní Podluží 5:1, Krásná Lípa doma zdemolovala Mikulášovice. Na drtivé výhře 10:2 se hattrickem podílel Filip Matějka.

„Musím uznat, že to nebyl jeden z těch těžších zápasu, ale řekl bych, že to bylo i tím, že jsme toho soupeři moc nedovolili. Mikulášovice nepřijely v úplné sestavě, nám se navíc celkem dařilo v koncovce," připomněl Matějka. Kde zatím vidí kouzlo báječného startu Krásné Lípy do sezony? „Myslím, že to bude tím, že se nám tým udržel pohromadě a celkem se sejdeme v plné sestavě i na zápas," dodal.

Malšovice jsou zatím také stoprocentní, druhé jsou pouze o skóre. Důvod k panice není. „Proti Podluží jsme byli lepší týmem a zaslouženě vyhráli. Hosté hráli houževnatě, tvrdě, agresivně. My je přehrávali fotbalovostí. Jen mě mrzí, že nedáváme všechny šance," přiznal Petr Kolinger, kouč Malšovic. „Výkony Krásné Lípy mě vůbec nepřekvapují. Kluci tam hrají každoročně špičku tabulky," uznal kvality prvního celku tabulky. „Co se týče výsledků, tak jsme maximálně spokojeni. Sráží nás koncovka, zahazujeme hodně vyložených šancí. To se nám může do budoucna vymstít," dodal Kolinger.

Benešov nad Ploučnicí doma dobře rozehrál utkání s Dolní Poustevnou. Na konci ale slavil výhru nováček, Dolní Poustevna zvítězila 5:3. „Kdybychom vyhráli, byli bychom se startem do sezony docela spokojení. Rychle jsme vedli, ale pak nám to tam napadalo. Výkony se ale lepší, nový tým si pomalu začíná sedat. Na druhou stranu musíme zlepšit kvalitu, to je jasné," podotkl Miloslav Kougl, předseda MSK Benešov nad Ploučnicí.

OKRESNÍ PŘEBOR - 5. KOLO

Jiřetín p. J. – Šluknov B 3:4 (1:1) B: Pácha, Beran, Pajma – Pham The Chuyen 3, Altman. R: Forro. ŽK: 1:1, 45 diváků.

Verneřice – Jiříkov 2:1 PK (0:1) B: Šikl – Trojan. R: Špička. ŽK: 2:2, 45 diváků.

Kr. Lípa – Mikulášovice 10:2 (6:1) B: Matějka 3, Hroník 2 (1 z PK), Sekyra 2, Holubek, Jícha, Stankovič – Romanenia, Opočenský. R: Pilecký. ŽK: 0:1, 50 diváků.

Březiny – Boletice 3:1 (1:0) B: Žák, Ferko, Šindelář – Křehota. R: Mareš. ŽK: 2:2, 210 diváků.

Malšovice – H. Podluží 5:1 (3:1) B: Příhonský 2 (1 z PK), Ledvinka, Hynek, Schmidt – Vavrinec. R: Šťastný. Bez karet, 25 diváků.

Benešov – D. Poustevna 3:5 (2:4) B: Hanzl 2, Špringl – Svačina 3, Šafranek 2. R: Michek. ŽK: 0:2, 50 diváků.

Markvartice – V. Šenov 1:2 (1:0) B: Mitruška – Ramani, Jarábek. R: Pilecký. ŽK: 2:2, 30 diváků.

OKRESNÍ SOUTĚŽ – 5. KOLO

Vilémov B – Malšovice B 6:2 (3:2) B: Roubíček 2, Dvořák, Snášel, Hejl, Šmalcl – Kuncl, Žák. R: Mareš. Bez karet, 70 diváků.

Rybniště – D. Habartice 3:6 (2:4) B: Jetmar, Dinžík, Hřebík – Konfršt 3, Pospíšil, Jánský, Vlach. R: Dvořák. ŽK: 2:3, 50 diváků.

St. Křečany – Chřibská 2:1 (1:0) B: Galetka, Bartoš – Nepovím. R: Kotík. ŽK: 2:4. ČK: Sismilich, Kříž (oba CH), 150 diváků.

Dol. Podluží – Čes. Kamenice B 6:2 (0:1) B: Janoušek 2, Modlisz, Kaško, Červinka, Šebora – Marek, Malina (PK). R: Kadora. ŽK: 2:4, 20 diváků.

United Roma – Františkov 0:3 (0:2) B: Štípský 2, Kuchař. R: Truskavec. ŽK: 1:5, ČK: Kramer (UR), 100 diváků.

Bynovec – Huntířov 2:1 PK (0:0) B: Michek. ŽK: 2:1, 30 diváků.