Před dvěma lety se rozhodlo, že to dál nepůjde. Tradiční účastník okresního přeboru zažil špatnou sezonu, kdy se potýkal s velmi úzkým kádrem. Po sezoně bylo jasné, že se do dalšího ročníku nepřihlásí.

Z fotbalové mapy tak zmizely Těchlovice, které leží na pomezí ústeckého a děčínského okresu. Klub ale funguje dál, vedení se stále snaží o znovuobnovení mužstva dospělých. „Bohužel se za ty dva roky nic nezměnilo. Hledali jsme hráče, nějaké signály, že by se to mohlo podařit, byly. Ale vždy to ztroskotalo. Najít v téhle době patnáct hráčů, je prostě nemožné,“ prozradil Deníku Jiří Hýl, starosta obce a předseda FK Český lev Těchlovice.

Přesto pěkný fotbalový areál nechátrá, obec se o ně stále stará. „Trénuje nám tady mládež, kterou vede Tomáš Novák. Bohužel nemůžeme hrát žádné mládežnické soutěže. Sice tady máme 16 dětí, ale nedali bychom dohromady ani jednu kategorii. Trénuji tady dvakrát týdně, je hlavně dobře, že se hýbou. Ti nejlepší pak od nás odcházejí do větších klubů,“ prozradil.

Na těchlovickém hřišti se konají i další akce. „V červnu jsme tu měli turnaj čtyř týmů v minikopané. Povedlo se to, na podzim to chceme opakovat. Obec tady pak pořádá čarodějnice, dětský den, letní country zábavy. Rozhodně nechceme, aby to tady chátralo a zarostlo. Věříme, že nám tady v okolí doroste nějaká generace. Proto chceme mít hřiště a zázemí připravené,“ pokýval Hýl hlavou.

Občas hřiště využívají i jiné týmy, které tu potrénují, nebo sehrají přípravný zápas. „Není to nějak časté. Ale jednou tady hrály Malšovice, občas určitým spolkům půjčíme hřiště bezplatně,“ usmál se.

Klubové vedení ve svých snahách o znovuobnovení fotbalu v Těchlovicích pokračuje. „Určitě, fotbal nám tady prostě chybí. Probíráme to každou valnou hromadu. Hráče obvoláváme, sháníme. Ale kladných odpovědí dáme dohromady sotva sedm. To je prostě málo,“ zakroutil hlavou.

Jiří Hýl věří, že aktuální útlum těchlovického fotbalu je pouhým obdobím, které jednou skončí. „Vnímáme, že je určitá hráčská i finanční krize. Díky obci můžeme areál udržovat. V sezoně všechny poplatky činily skoro sto tisíc. S příspěvků to neutáhnete. Já jsem přesvědčený, že se tady fotbal zase obnoví. V Těchlovicích už se to vlastně jednou stalo. Nebyli hráči a takových patnáct až dvacet let se tady nehrálo. Pak se dala dohromady parta nadšenců a zase se to rozjelo. Jelikož věříme, tak nerušíme členství ve FAČRu a platíme dál všechny poplatky,“ dodal na závěr.