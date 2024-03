„Já jsem určitě spokojený. Jak s výkonem, tak s výsledkem. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Je pravda, že nemáme moc dobré hřiště, ale logicky jsme na něj více zvyklí. Byli jsme bojovnější,“ usmíval se Miloslav Finkes, trenér Dolních Habartic. „Domácí byli lepší, nám nevyhovoval jejich bojovný fotbal a tamní hřiště. Habartice hrály jednoduše, všechno dopředu a proměnily šance. My jsme toho moc neukázali,“ smutně pravil Miloslav Kougl, předseda Benešova nad Ploučnicí, který urputně fandil v ochozech. „Bylo nás víc, měli jsme bubny, přijeli jsme na výjezd vlakem,“ zasmál se.

Derby dvou sousedících týmů se v Dolní Habarticích hrálo po strašně dlouhé době. „Já ani vlastně nevím, kdy jsme tady hráli naposled,“ pokrčil Kougl rameny. „To bude pěkně dlouho. Naposledy do bylo, když Benešov spadl do třetí třídy. Ale přesný rok nevím,“ podotkl Finkes.

Pro Benešov je porážka v derby špatným vstupem do jarní části. „Jsme zklamaní, to je jasné. Ale zápasu je ještě hodně, teď to musíme napravit doma,“ dodal Kougl.

Oba celky jsou v tabulce okresního přeboru za sebou. Habartice jsou sedmé, Benešov šestý. „My chceme zůstat v horní polovině tabulky. Kádr se nám přes zimu neměnil, máme tady osmnáct hráčů, to bohatě stačí. Zimní příprava? Nebyla ideální, na trénování není čas. Ale odehráli jsme slušně turnaj v Neštěmicích,“ uzavřel vše Miloslav Finkes.