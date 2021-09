V této skupině je i Krásná Lípa, která zatím prohání Malšovice, které jsou největším favoritem na postup do I.B třídy. Daří se také Verneřicím, které mají rovněž stoprocentní bilanci.

Krásnolipští ve šlágru 3. kola doma porazili Březiny jasně 3:0 a prožívají excelentní vstup do sezony. „Podle mě jsme odehráli dobré zápasy, soupeři proti nám neměli moc šancí. Ale jsou za námi teprve tři kola, přesto je to suprový start do sezony. Ambice? To bych zbytečně předbíhal, sezona bude ještě dlouhá. O případném postupu jsme nepřemýšleli,“ nechal se slyšet Filip Matějka, fotbalista Krásné Lípy.

Verneřice doma porazily Velký Šenov 6:2 a slavily výhru i ve třetím utkání v sezoně. „My to nějak neřešíme. Samozřejmě start do sezony je perfektní. Pracujeme tu s lidma, kteří tu zůstali. Rozhodně nemáme ambice na postup. Výhodou by bylo, že bychom nemuseli jezdit takové dálky. Třeba do Poustevna je to fakt štreka. Na I.B třídu bychom ale neměli kvalitu. Chceme se pohybovat v klidném vršku, ale postupové ambice určitě nemáme,“ usmíval se Zdeněk Brázdil, kapitán SK Verneřice.

„Odešel nám trenér, ale už jsme sehnali jiného. Jinak je klub v dobré kondici. Jsme od Děčína hodně odstrčení, přesto máme zhruba devatenáct aktivních lidí, na které se dá spolehnout,“ dodal Brázdil.

Na první body čeká markvartický nováček a překvapivě také šluknovská rezerva, která je zvyklá na úplně jiné příčky. Podruhé v řadě prohrála ambiciózní Dolní Poustevna.

Okresní přebor – 3. kolo:

Krásná Lípa – Březiny 3:0 (2:0) B: Jícha 2 (1 z PK), Smejkal. R: Procházka. ŽK: 1:2, 120 diváků.

Malšovice – Dol. Poustevna 5:0 (2:0) B: Příhonský 2 (1 z PK), Hynek, Kutzler, Doksanský. R: Pilecký. ŽK: 2:2, 60 diváků.

Jiřetín p. J. – Horní Podluží 3:1 (1:0) B: Pajma 2, Šimek – Knitl (PK). R: Kadora. ŽK: 3:3, 120 diváků.

Jiříkov – Šluknov B 2:0 (0:0) B: Vu Quoc Dat, Pilecký. R: Šefčík. ŽK: 2:3, 200 diváků.

Verneřice – Velký Šenov 6:2 (2:2) B: Baláž, Šikl, Kukeně, Zahradník, P. Rokos, Stýblo – Verner, Skyva. R: Michek. ŽK: 1:2, 50 diváků.

Benešov n. Pl. – Boletice n. L. 2:1 (1:0) B: Hora, Jäger – Rantfner. R: Špička. ŽK: 4:2, 95 diváků.

Markvartice – Mikulášovice 1:2 (0:1) B: Mitruška – Miláček, Romanenia. R: Sýs. ŽK: 2:2, 80 diváků.