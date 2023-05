Víkendové kolo okresního přeboru na Děčínsku bylo doslova pohromou favoritů. První tři týmy totiž nedokázaly zvítězit.

Horní Podluží (pruhované dresy) vyhrálo v Lipové nad Šluknovem B 2:1. | Foto: Václav Černý

Obrovský šok zažila třetí Krásná Lípa, která doma vedla nad posledními Boleticemi v 17. minutě 4:0. Nakonec dohrávala bez vyloučeného Cempírka a utkání prohrála 4:7. „Za stavu 0:4 jsem si myslel, že tady dostaneme pořádnou nakládačku. Pak jsme to ale přeskupili, byli jsme hodně efektivní, domácí znervózněli. Je ale pravda, že nás snad ještě čtyřikrát zachránila tyč. Takový zápas v Boleticích snad nepamatuji,“ usmíval se Miloslav Šindelář, hrající předseda Boletic.

„Co se týče záchrany, tak jsme na tom pořád stejně. Vyhrály totiž Březiny i Benešov. Navíc se nám do konce sezony zranil brankář Jirka Vorel. Budeme bojovat až do konce,“ dodal Šindelář.

Krásná Lípa si sype popel na hlavu, nevyužila zaváhání svých konkurentů a zůstává na třetím místě.

„Co říct k zápasu s Boleticemi? Marně vzpomínám, jestli jsem tohle někdy zažil. Zápas, který jsme do poločasu měli jednoznačně na svých kopačkách, jsme dokázali chybami a neproměněnými šancemi v druhém poločase prohrát. Pokud vedeme 4:0, hrajeme doma, tak bychom to prostě měli dotáhnout do vítězného konce. To se bohužel nestalo, takž jsme dali body týmu, který je poslední v tabulce. Za celkový herní projev se musíme všichni minimálně stydět. Pokud chceme pomýšlet na umístění v horní části tabulky, tak k zápasům musíme přistupovat daleko zodpovědněji,“ prohlásil Josef Herák, kouč Krásné Lípy.

Ztratil i první Vilémov B, který na půdě děčínského Unionu uhrál remízu 3:3, přitom ještě v 64. minutě vedl o tři branky. Penalty ale vyhrál 10:9 a zapsal dva body.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Rychle jsme vedli, navíc se domácím zranil brankář a do branky musel hráč z pole. Na konci první půle a na začátku druhé jsme vstřelili další dva góly a vypadalo to na pohodový zápas. Po našem třetím gólu jsme ale úplně vypadli z role, domácí nás potrestali třemi góly. Následný dlouhý penaltový rozstřel jsme zvládli a v kontextu ostatních výsledků nakonec dva body bereme. Nyní nás čekají zápasy se soupeři ze spodní části tabulky, které musíme zvládnout, abychom měli jistotu prvního místa v tabulce co nejdříve,“ pravil Tomáš Jägr, fotbalista Vilémova B.

Zklamal také druhý Jiříkov, který po špatném výkonu padl na půdě Velkého Šenova 0:3. „Zápas nám nevyšel takřka po všech stránkách. V zápase fotbalovost aby člověk pohledal. Domácí se ujali vedení ve 28. minutě po naší nedůslednosti po rohovém kopu. Rozehrávka i kombinace šla toporně a branku jsme takřka vůbec za první poločas neohrozili. Naopak nám Ramani po chybě Chmelíka přibalil do šatny druhý gól. Druhý poločas jsme odhodlaně tlačili, ovšem i těch málo pochytal Tesař. Když už Altman procpal míč do sítě, rozhodčí branku neuznal, protože míč opustil hrací plochu. Třetí zásah přidal hned poté Ramani po nešťastné teči bránícího Šolce a bylo de facto po zápase. Na jaře jsme prohráli poprvé, spravit chuť si můžeme za týden proti Březinám,“ hodnotil utkání jiříkovský fotbalista David Průcha.

Kaňkou bylo utkání Benešov nad Ploučnicí - Jiřetín pod Jedlovou. Hosté, kteří bojují sami se sebou nepřijeli, Benešov tak vyhrál kontumačně.