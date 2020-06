Fotbalový klub na hranicích okresu Děčína s Českou Lípou, v čele s předsedou Františkem Simmerem, se právě proto po sezóně 2016/2017 rozhodlo přejít do okresních soutěžích na Českolipsku. „Hlavním důvodem byl fakt, že v další sezóně měla mít třetí třída na Děčínsku asi jenom osm týmů. Obec nám na fotbal přispívá nemalou částkou a my bychom odehráli doma strašně málo zápasů. A to je prostě málo. V Šachově nic jiného, krom fotbalu, vlastně není. Lidi se tady chodí na fotbal bavit, proto jsme přešli do vedlejšího okresu,“ vzpomíná na tři roky starou záležitost dlouholetý předseda klubu František Simmer.

Ve vedlejším okrese byla pro Šachov přeci jen větší konkurence. Porovnání s dvanácti týmy dopadlo v první sezóně výborně, Šachov hned vykopal postup do vyšší soutěže. „Přišli jsme a hned postoupili. V okresním přeboru to ale bylo těžké, na podzim jsme ukopali snad tři body a spadli zpátky. Ale je to všechno o lidech. My bychom měli i peníze, ale prostě nejsou hráči,“ zakroutil Simmer hlavou.

Ve Starém Šachově se stejně, jako v řadě jiných obcích, opět po koronavirové pauze probouzí fotbal k životu. „Okresní fotbalový svaz v České Lípě uspořádal takový turnaj. Jsou tam tři, nebo čtyři skupiny. Máme za sebou první zápas v Oknech, v sobotu 13. června hrajeme doma od 14 hodin s Oldřichovem. Jsme rádi, že už se něco hraje,“ pokýval hlavou bývalý fotbalový rozhodčí.

Co se týče vzdáleností na venkovní zápasy, tak si v Šachově přeci jen trochu pomohli. „Je pravda, že do Dolní Poustevny jsme jeli skoro hodinu, je to téměř šedesát kilometrů. Ale třeba teď jsme hrál v Oknech a to je skoro čtyřicet. Ale kvůli vzdálenost jsme nešli z Děčínska pryč. Chtěli jsme prostě hrát více zápasů, hlavně pro naše fanoušky. Možná to chtělo i změnu, už jsme byli trochu okoukaní,“ zasmál se Simmer.

Že by byl okresní fotbal na Českolipsku kvalitnější než v okrese Děčín? Podle předsedy Starého Šachova ani moc ne. „Podle mě je kvalita stejná. Ten první rok, kdy jsme postoupili, bylo dostatek hráčů, hlavně kvalitních. Pak bohužel odešli, okresní přeboru v České Lípě už je o poznání kvalitnější. Nebylo k dispozici tolik hráčů a i díky tomu jsme hned sestoupili,“ přiznal.

Vesnický fotbal pomalu, ale jistě umírá. Kluby bojují o holou existenci, chybí hráči, mladým se nechce a kádry prostě stárnou. „Na podzim jsme skončili na šesté místě, co se týče počtu hráčů, tak to šlo. Ale pak se zranil kapitán, léčí si koleno. Poprvé od podzimu by teď měl začít trénovat. Dohromady je nás tak dvanáct, na tréninky chodí deset kluků. Je jasné, že bychom potřebovali sehnat tři, nebo čtyři hráče,“ má jasno Simmer.

Jedním z nich by měl být i brankář, v Šachově ryzího gólmana aktuálně nemají. „Nám brankář odešel, takže mezi tři tyče se posunul hráč z pole, který hodně nabral. Baví ho to, ale je prostě vidět, že to není brankář,“ pokrčil rameny.

Fotbal v Šachově trápí ještě jedna věc – absence vody, díky tomu logicky trpí tamní trávník. „Teď se to trochu zlepšilo. Pokud je v potoce voda, tak přijedou hasiči a hřiště nám můžou pokropit. Ale jinak nemáme kde brát. Chtěli jsme to vyřešit studnou, ale to není levná záležitost. Nebudeme si nic nalhávat, naše hřiště není žádná sláva. Je pak těžké sem přivést třicetiletého chlapa, aby běhal po těch našich drnech,“ mávl rukou.

Celá rodina Simmerů se motá kolem fotbalu v Šachově – otec František je předseda, manželka je hospodářkou a dcera Petra trénuje. „Jsme takoví blázni. Samozřejmě nám fotbal trochu chyběl. Já o tom i v práci přemýšlím, stále mi ten fotbal šrotuje v hlavě. Ta pauza, kterou zavinil koronavir, byla pro lidi, jako jsem já, nepříjemná. Fotbal mi moc chyběl. Naše ambice jsou jasné – sehnat tři lidi. Chceme tady fotbal udržet, ale mám strach, že do pěti let bude na vesnicích fotbal na vymření. Už se prostě lidi, kteří by šli hrát, nenajdou,“ dodal František Simmer.