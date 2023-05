Velmi divoké výsledky přineslo 18. kolo okresního přeboru na Děčínsku. Favorizované týmy neztrácely, zamotává se boj na konci tabulky.

Fotbalisté Horního Podluží (pruhované) doma porazili Jiřetín pod Jedlovou 4:1. | Foto: Václav Černý

Drtivé výhry slavily první dva týmy tabulky. Vilémov B doma zničil Verneřice 10:1, druhá Krásná Lípa smetla trápící se Březiny 8:0. Hned sedmkrát se do černého trefil Jakub Jícha, který tak v sezoně nasázel už 32 branek.

„Utkání proti Březinám bylo jednoznačně v naší režii. Březiny přijely převážně s dorostenci, kde byla znát nezkušenost z dospělého fotbalu. Náš herní projev nebyl zrovna pro diváka lahoda pro oko, ale zápas jsme jasně zvládli a to díky sedmi gólům Jakuba Jíchy. A kdybychom přidali ještě z mnoha vyložených šancí, které jsme měli, nějaké góly, tak skóre mohlo být i vyšší. Březiny jsou nevyzpytatelné. Je vidět, že se nyní potýkají s nedostatkem hráčů. Přejeme jim, ať to překonají, a aby byli zase týmem, na který se musíte pořádně připravit,“ nechal se slyšet Josef Herák, trenér Krásné Lípy.

Stoprocentní bilanci má na jaře Jiříkov, který doma splnil roli papírového favorita a porazil Benešov nad Ploučnicí 4:2. Spartak se ale na výhru nadřel. „Zápas jsme odstartovali nejhůř, jak to jen šlo. V první minutě jsme nepokryli roh a soupeř se lacino dostal do vedení. Vypadalo to na křečovitou bitvu se soupeřem z dolní poloviny tabulky. Naštěstí ve výborné formě hrající Altman zařídil obrat. Nejprve proměnil druhý pokutový kop. Poté narýsoval perfektní přihrávku Trojanovi, který propálil brankáře z úhlu. Nakonec ještě angličanem do šatny uklidnil celé mužstvo, bylo to 3:1. Po změně stran se nám tradičně nedařilo podržet míč. Soupeř snížil z penalty Bartoněm a bylo zaděláno na drama. Benešov ale přijel jen v jedenácti lidech, takže síly došly a žádnou šanci si hosté nevypracovali. Se stvrzenkou tří bodů přišel Bedrich. Příště nás čeká ultra anglický týden, jelikož v sobotu zajíždíme do Poustevny a hned ve sváteční pondělí absolvujeme odložený zápas na půdě výborně hrajícího Horního Podluží,“ okomentoval vše David Průcha, jiříkovský fotbalista.

Po dobrém vstupu do jarní části dochází dech děčínskému Unionu.O víkendu uctili památku zesnulého Vladimíra Štětky, bývalého hráče, trenéra, dlouholetého funkcionáře a hlavně dobrého kamaráda. Do fotbalového nebe mu ale moc pěkný dárek nedali, doma podlehli Velkému Šenovu 0:3. „Nebyli jsme úplně kompletní, soupeř nás přehrával hlavně v záloze. Hosté zahodili tři tutovky, pak jsme si tam ale dva góly prakticky plácli sami. Po změně stran jsme to chtěli zkusit, ale třetí gól rozhodl. Je vidět, že na týmy z lepší poloviny tabulky nestačíme,“ smutně pravil Libor Eichelmann, vedoucí Unionu Děčín, který je aktuálně na šestém místě tabulky.

Cennou výhru 3:0 zapsaly poslední Boletice nad Labem, které tak trochu překvapivě porazily rezervu Šluknova. „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Povedl se nám začátek, díky penaltě jsme šli do vedení. Poté se ale začala projevovat soupeřova kvalita ve středu pole. Šluknov nás začal přehrávat, šance ale neměl. Do poločasu jsme kopali další penaltu. Tu mi brankář chytil, míč ke mně ale odrazil a já ho uklidil do sítě,“ usmál se Miroslav Šindelář, kapitán a hrající předseda Boletic.

Ve druhém poločas Spartak přežil velký tlak Šluknova. „Hosté tam měli dvě stoprocentní tutovky, ale ani jednou netrefili ani branku. Podržel nás taky brankář. Třetí branka, kterou jsme dali po standardní situaci, rozhodla,“ pokračoval.

Boletice se tak dotahují na zbytek okresního peletonu. Na Březiny ztrácí bod, na Benešov pět. „Víra v záchranu je pořád. Nechceme skončit poslední, ale myslím si, že nebude sestupovat jenom jeden. Možné je všechno. Máme v kádru mladé kluky a bylo by pro nás výhodou, hrát okresní přebor,“ dodal.