Malšovice doma nestačily na Velký Šenov, který slavil nečekané vítězství 3:2. „Hosté zaparkovali na vápně autobus a hráli na brejky. To jim bohužel vycházelo. My jsme na to prostě nenašli recept. Za stavu 2:2 jsme hráli otevřeně, jelikož jsme chtěli vyhrát. A soupeř nás po brejku trestal. Sice máme pořád stejný náskok, ovšem stále máme prostor na zlepšení,“ upřímně řekl Petr Kolinger, kouč Malšovic.