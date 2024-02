V zimní přestávce Malšovičtí startují v Zimní lize, která se hraje v Neštěmicích. Naposledy prohráli 3:6 s Dolními Habarticemi. „My nemáme tréninky, scházíme se jen k zápasům. Jsme rádi alespoň za možnost v pauze se takhle připravovat na jaro. Myslím, že na této úrovni je to standardem," míní Šefčík.

Složení mužstva je proměnlivé, letité veterány často doplňují dorostenci. „Tam máme šikovné kluky, pro které je dobře, že si v béčku můžou zvykat na dospělý fotbal. Zatím jsme ve III. třídě, nijak jsme nad postupem nepřemýšleli, ale je možné, že časem o něj budeme usilovat. Zatím si užíváme tuhle soutěž, která je pro nás ideální. Hrajeme hlavně na žízeň."

Pokud se záloha Malšovic nesejde, ať už kvůli zmiňovanému pracovnímu zaneprázdnění nebo kvůli zdravotním potížím, sáhne Šefčík do áčka. „Součinnost tam je, ale prioritou je mít béčko kvůli dorostu, aby mladíci nešli jinam, a té partě starších, kteří hrají pro radost."

Kolik dorostenců z těch šikovnějších má ambice hrát za áčko? „Tak dva. Ale je to také dané tím, že někteří nestíhají kvůli škole," odpovídá Ladislav Šefčík.

Na jaře bude prý důležité, jestli nebude tolik absencí jako na podzim. „Chtěli bychom hrát vršek tabulky. Zajímavé jsou zápasy s Chřibskou nebo s Rybništěm, tam je to často o emocích. Ale my to chceme kopat v klidu, abychom pak mohli posedět. Máme pěkný areál, vedle hospůdku. Fotbal si chceme především užívat," uzavírá kouč malšovického béčka.