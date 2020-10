Některé týmy už před pauzu měly odložené zápasy, víra, že se vše stihne kompletně dohrát, je většinou velmi malá. „Pokud ta pauzu bude do konce října, můžeme to přežít. Delší přestávka už bude problém. Nejsem odborník na aktuální situaci. Pokud by se začalo například v půlce listopadu jsme schopni, to na jaře dohrát a zvládnout,“ přiznal předseda OFS Děčín Libor Šimeček.

Drtivá většina funkcionářů, trenérů a hráčů nechápe, proč týmy nemůžou trénovat v kompletním složení. „Je pravda, že tohle se mi zdá nesmyslné. Nechápu taky, aby se hrálo bez šaten a sprch. Kord v tomhle počasí,“ zakroutil hlavou.

Možnost, že by se některé zápasy dohrávaly v zimě na umělé trávě, Šimeček nevyvrátil. „Pokud se některé týmy dohodnou a budou chtít hrát v zimě, nemáme s tím problém. Podpoříme to, dodáme rozhodčí,“ připustil.

Nálada však mezi lidmi, kteří se ve fotbale pohybují, klesá. „To je jasné, nesejdou se pořádně na hřišti. Může to mít vliv hlavně na ty nejmenší. Jen těžko je v současné době dostanete na fotbal. A když už, tak přijde tohle a oni můžou maximálně sedět doma. To není dobře,“ dodal Šimeček.

K aktuální situaci a fotbalové stopce se vyjádřili také přímí aktéři fotbalových soutěží na Děčínsku. „Zastavit fotbal je podle mě špatně. Hrálo by se to holt bez diváků, ale sportujete na čerstvém vzduchu. Nechápu to. Osobně si myslím, že si letos už nekopneme. A těžko říct, jak to celé bude vypadat. Podle mě je už teď jasné, že se sezóna bude jenom pytlíkovat,“ kroutil hlavou předseda Benešova nad Ploučnicí Miloslav Kougl. „Problém to bude také u dětí. Letos jsme nabrali hned třicet do přípravky. Může se stát, že ta pauze některé děti odradí,“ dodal zklamaně.

„Myslím si, že ten amatérský fotbal měli nechat. Stejně na nás chodí pár diváků, mrzí mě to,“ klopil oči útočník Markvartic Jan Běhunek. „Mám pocit, že se všechny zápasy prostě nestihnout odehrát. Nás osobně to mrzí, jelikož nám vstup do sezóny vyšel. A tréninky? Nám tréninky nikdo nezrušil. Díky práci stíhám tak jeden trénink za dva týdny,“ podotkl Běhunek.

„Radost z toho nemáme. Věříme, že se ten letošní ročník dohraje. Pro fotbal i hráče je to hodně nepříjemné, ale musíme se s tím smířit. Upřímně si myslím, že se letos už soutěž nerozjede, a bude se hrát až na jaře. Hlavně je důležité, aby na fotbal mohli diváci. Pro vesnické kluby by byla neúčast diváků problém, přeci jenom ze vstupného a kiosku, jsou tyto oddíly živeny. Netrénujeme ani ve skupinkácha necháváme to na každém hráči individuálně. Všem přeji pevné nervy a zdraví. Hlavně, ať se zase všichni sejdeme na zápase,“ řekl Vladimír Boháč z Dolních Habartic.

Negativní emoce jsou patrné i na vedení klubu v Dolním Podluží. „Máme tu zase období nejistoty. Jako na jaře. To jsme sotva stačili spočítat škody. Jak finanční, tak na fyzičce hráčů. Dnes už víme, že jsme kvůli koronaviru přišli o tři pětiny našich příjmů. Museli jsme osekat plánované výdaje a omezit naší činnost téměř na nulu. Jen abychom vůbec přežili. Hodně za námi stojí naše obec, která nás podporuje. Díky tomu věřím, že přežijeme,“ smutně pravil předseda klubu Petr Chalupa.

Ten se také obává, že současná situace bude mít vliv i na počet hráčů, kteří ztratí chuť na fotbal. „Věřím, že přijde den, kdy to spoustu lidí přestane bavit. Zvyknout si, být doma a bude velký problém dát tým do kupy. Samozřejměd doufám, že se tohle nestane,“ dodal.