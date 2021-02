„Minulý rok na jaře jsme koronavirové pauzy využili k hledání možností regenerace trávníků. Po delší době se nám podařilo zajistit finance na provzdušnění, zapískování a prohnojení hlavní hrací plochy odbornou firmou. Tato regenerace nás stála nemalé finanční prostředky. My měli radost, že když se nemůže dařit po sportovní stránce, tak budeme mít alespoň hrací plochy v dobré kondici. To se nám i díky skvělé práci našeho bývalého předsedy a zároveň správce pana Podhory celkem dařilo,“ prozradil Roman Smejkal, předseda SK Velký Šenov.

Za celý kalendářní rok odehrál Velký Šenov na domácím hřišti čtyři mistrovského zápasy. Tamní žáčci stihli tři utkání. „Začátkem září se nám ještě podařilo zorganizovat pro děti dětský den, tím jsme skončili,“ podotkl. Přesto hřiště neleželo ladem. Pro Velký Šenov skončila sezóna 3. října 2020, pro krtky ale začala. „Ze dvou hromádek se najednou stalo deset v severovýchodní části hrací plochy. Zbystřili jsme a začal boj s větrnými mlýny. Instalovali jsme „plašiče“ a doufali, že krtka vyženeme,“ kroutil hlavou Smejkal.

Jenže krtince přibývaly, v lednu jich bylo v rohu hřiště čím dál tím více. „Začalo sněžit a pořádně mrznout, krtince zmizely pod sněhovou pokrývkou a my čekali, že krtkovi se tento zimní čas nebude líbit a po roztátí sněhu se jeho řádění v rohu hřiště ustálí a my si s ním z jara nějak poradíme. Jaký to byl pro nás šok, když jsme pod roztátou zimní pokrývkou uviděli nejen hromádky v rohu hřiště, ale téměř na třiceti procentech hlavního hřiště. Další hromádky byly na tréninkovém hřišti. Co s tím? Máme z toho těžkou hlavou,“ smutně pokračoval.

Krtek je chráněný a boj s ním je ve většině případů neúspěšný. „Je nám líto vydaných prostředků, které přišli vniveč. Sice nemáme radost z toho, že se stále nehraje, ale alespoň máme čas udělat něco s naším trávníkem. Moc nám nepřidá, že nám skončil správce a nyní hledáme nového. Zkusíme krtince rozhrabat, narušená místa zasypat hlínou, hřiště zválcovat a najít místa výskytu hrabošů a nějak je vypudit z hracích ploch. Zkusíme nakoupit další „plašiče“. Kontaktujeme odbornou firmu, co nám zajišťuje hnojivo. K hnojivu by se dala údajně přidat nějaká chemikálie, která hrabošům nevyhovuje a my hřiště uvedeme alespoň do stavu, na kterém budou naši žáčci a chlapi rozdávat konečně tu sportovní radost,“ dodal Roman Smejkal.