První kolo Okresního přeboru bylo nekompletní. Utkání Jiříkov – Velký Šenov se bude hrát 28. září.

MALŠOVICE – BOLETICE 8:0 (3:0)

Roli favorita splnily Malšovice, které doma v pohodovém tempu porazily Boletice vysoko 8:0.

„Je pravda, že prvních dvacet minut jsme se na hřišti hledali. Přeci jen to byl první zápas a chvilku trvalo, než jsme začali hrát ten fotbal, který chceme. Pak jsme ale během pěti minut dali dvě branky. Kluci se uklidnili a soupeře už k ničemu nepustili. Naše cíle? Postup! Ale v soutěži je hodně kvalitních týmů. Třeba Horní Podluží, Verneřice, nebo Krásná Lípa,“ řekl Petr Kolinger, trenér Malšovic.

B: Hynek 2, vlatní Fiala, M. Popčák, Doksanský, Němec, Znamenáček, J. Popčák. R: Křeček. ŽK: 1:0, 40 diváků.

BENEŠOV N. PL. – KRÁSNÁ LÍPA 2:8 (0:2)

Nepodařenou premiéru hlásí Benešov nad Ploučnicí, který doma vyfasoval od Krásné Lípy „osmičku.“ „My stavíme úplně nový tým, na hřišti byla hodně znát naše nezkušenost. Krásná Lípa navíc hrála velmi dobrý fotbal, prostě jsme na ně nestačili. Velké ambice rozhodně nemáme, je potřeba, aby se kluci sehráli. Snad to bude v dalších kolech lepší,“ věří Miloslav Kougl, předseda Benešova nad Ploučnicí.

B: Špringl, Kerhát – Jícha 3 (1 z PK), Hroník 2, Sekyra, Litoš, Holubek. R: Sejkora. ŽK: 3:0. ČK: Hanzl (B), 95 diváků.

VERNEŘICE – MIKULÁŠOVICE 7:2 (2:0)

Jasná záležitost pro Verneřice, které doma nezaváhaly a jasně přehrály Mikulášovice. Dvakrát se trefili Fábera s Rokosem. Mikulášovice dokázaly ve druhém poločas snížit na 4:2, ovšem v závěru odpadly. „Na Verneřice jsme neměli fyzicky, to bylo vidět právě v tom závěru, kdy nám tam domácí dali další tři branky. Přes covid se trénovat nesmělo, potom jsme to dávali horko těžko dohromady. Ambice máme skromné, střed tabulky, hlavně se zachránit,“ hlásí Jaroslav Šulc, předseda Mikulášovic.

B: Fábera 2, Rokos 2, Soydaner, Kukeně, Fišer – J. Soukup 2 (1 z PK). R: Procházka. ŽK: 1:3, 80 diváků.

JIŘETÍN POD JEDLOVOU – DOLNÍ POUSTEVNA 3:5 (0:4)

Skvěle odstartoval sezonu nováček z Dolní Poustevny, který už v prvním poločase čtyřmi góly zaskočil Jiřetín pod Jedlovou. Domácí absolutně prospali začátek zápasu, po čtvrt hodince prohrávali 0:4! Po změně stran sice dali tři branky, výsledek už nezvrátili. „Začátek jsme měli parádní, chtěli jsme na domácí vlítnout a to se povedlo. Ovšem po změně stran to šlo z naší strany dolů. Ani nevím proč. Možná fyzička, možná psychika. Ale každopádně jsme do udrželi. Teď máme doma Verneřice a půjdeme do toho opět od začátku ostře. Naše cíle jsou ty nejvyšší, chceme postoupit do krajské I.B třídy,“ zdůraznil David Galbavý, hrající předseda Dolní Poustevny, který se v prvním kole blýskl hattrickem.

B: Šimek 2, Pácha (PK) – Galbavý 3, Karpíšek, Lebeda. R: Špička. ŽK: 1:0, 60 diváků.

HORNÍ PODLUŽÍ – ŠLUKNOV B 4:1 (2:0)

Jedním z favoritů soutěže je Horní Podluží. To v prvním kole nezaváhalo, když porazilo rezervu Šluknova jasně 4:1. „Zasloužené vítězství domácích, my jsme měli hodně mladý tým. Měli jsme málo šancí, ale za stavu 1:0 jsme mohli vyrovnat. Druhý poločas byl z naší strany hrozný, takže nakonec je pro nás ta porážka ještě dobrá. Chybělo nám více zkušených hráčů,“ podotkl Milan Brynda, vedoucí Šluknova B.

B: Knitl, Vavrinec, Chaloupecký, Dolanský – Altman. R: Pilecký. ŽK: 1:0, 60 diváků.

MARKVARTICE – BŘEZINY 3:6 (1:5)

Favoritem soutěže jsou i Březiny, které díky skvělému prvnímu poločasu vyhrály v Markvarticích. „Zasloužené vítězství, rozhodlo se v prvním poločase, kde jsme během 25 minut nastříleli pět branek. Pak jsme prostřídali sestavu a domácí korigovali. Bylo to poměrně nepřesné utkání, ovšem výhru jsme si pohlídali. Rádi bychom hráli do třetí místa,“ konstatoval Josef Benda, sekretář SK Březiny.

B: Pilík 2, Mitruška – Šohaj 2, Šindelář 2, Cestr, Štalcer. R: Michek. ŽK: 1:1, 30 diváků.

Program 2. kola, sobota 28. srpna: Velký Šenov – Jiřetín , D..Poustevna – Verneřice, Mikulášovice – Malšovice, Boletice – Markvartice, H. Podluží – Jiříkov. Neděle, 29. srpna: Šluknov B – K. Lípa, Březiny Benešov. Start všech zápasů je shodně od 17 hodin!

Vilémovské béčko řádilo, natočilo si desítku

Prvním kole začala na Děčínské také Okresní soutěž. Drtivou výhru 10:0 si připsal Vilémov B. Nováček soutěž zdemoloval celek United Roma.

Výsledky 1. kola:

Č. Kamenice B – Chřibská 3:2 (1:1) B: Kašpar 2, Satranský (PK) – Král, Makyš. R: Forro, bez karet, 20 diváků.

D. Habartice – Malšovice B 6:1 (2:0) B: P. Horvát 3, Pospíšil 2, Konfršt – Žák. R: Forro, bez karet, 48 diváků.

Vilémov B – United Roma Děčín 10:0 (4:0) B: Štefan 3, Meidl 2, Hejl, Semerád, Jirásek, Léhrl, Vichterey. R: Michek. ŽK: 0:1, 55 diváků.

St. Křečany – Františkov 3:2 (2:0) B: Lukáč, Horák, Galetka – Miksch, Kuchař. R: Pilecký. ŽK: 3:3, 60 diváků.

Rybniště – Huntířov 4:2 (2:1) B: Macháček, Bartoš, Jetmar, Devátý – Jaroši 2 (obě z PK). R: Křeček. ŽK: 4:0, 30 d.

D. Podluží – Bynovec 7:1 (2:0) B: Janoušek, vlastní Jelínek, Kaško, Hurtig, Chalupa, Zamrzla, Šebora – Pekárna. R: Jachimstál. ŽK: 2:0, 50 diváků.