Jeho kádr by měl být na jaře ještě silnější, jelikož v zimě notně posílil. „Z Jílového přišel Pepa Florián, to je obrovská posila. Z Junioru Děčín přišli David Carva a Dominik Nový. Činnost ukončil Petr Lehký,“ prozradil Kolinger.

„Jako generálka nám posloužili modelové utkání s naším béčkem. Svižné utkání v Těchlovicích na travičce. Naším jediným cílem je postup do I.B třídy,“ zdůraznil Kolinger.

Na čtvrtém místě jsou Verneřice, kde mají opravdu velmi skromné cíle. O postupu tady vůbec neuvažují, ba naopak. „No, u nás je všechno při starém. Těch spolehlivých lidí je míň a míň. Dva kluci odešli, jeden přišel. Budeme rádi, když tu sezonu dohrajeme v klidu. Nějaké přáteláky jsme hráli, měli jsme týmy z Českolipska, hráli jsme také s Unionem Děčín,“ mávl rukou Zdeněk Brázdil, verneřický fotbalista.

Velké ambice měl nováček z Dolní Poustevny. Podzim se ale Poustevně vůbec nepovedl, do jara startuje až z desáté pozice. „Zimní příprava proběhla normálně, trénovali jsme dvakrát týdně a sehráli čtyři přátelské zápasy. Ze Šluknova k nám přišel Jarda Hajduk, jinak nic nového. Uvidíme, jak na jaře budeme fungovat. Na podzim jsme neměli moc štěstí, měli jsme smůlu na nemocné a zraněné hráče. Na jaře bychom chtěli tabulkou vystoupat co nejvýš,“ hlásí David Galbavý, hrající předseda klubu, který je aktuálně na marodce.

Velmi složitou situaci mají poslední Markvartice. Na podzim posbíraly skromné čtyři body, na týmy před sebou ztrácí bodů pět. Aktivita v zimní přípravě nevěští nic dobrého, na tamním hřišti navíc řádili krtci. „Zimní příprava neproběhla. Prostě se nescházíme. Co se budeme povídat, na podzim jsme se skoro nesešli ani na mistrák. Chodilo se ve čtvrtek do haly, to byla naše jediná aktivita. Co vím, tak snad máme jednoho nového hráče. Budeme se snažit zachránit, ale bude to velmi těžké. Je celkově smutné, že našim nejlepším hráčem byl Jirka Mitruška, kterému je 47 let. To asi o něčem vypovídá,“ pokrčil rameny Tomáš Nidrle, kouč Markvartic.

Los prvního jarního kola, sobota 26. března, 15.00: Boletice - Malšovice, Dol. Poustevna - Jiřetín p. J., Mikulášovice - Verneřice, Březiny - Markvartice, Krásná Lípa - Benešov n. Pl., Velký Šenov - Jiříkov.

Neděle, 27. března, 15.00: Šluknov B - Horní Podluží.