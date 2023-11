„Byl to docela vyrovnaný zápas. Ze začátku jsme neproměnili šance, domácí hráli velmi dobře. Po změně stran jsme šli do vedení a to už jsme udrželi. S postavením v tabulce zatím panuje velká spokojenost. Když si vezmu, v jakém složení hrajeme. Každý zápas je jiná sestava, takovou bídu jsem dlouho nezažil. Sám si říkám, kam se všichni poděli. Ten zájem o fotbal klesá. Pravdou je, že máme na place pět na půl zraněných kluků. Ale jinak to není dobré. Kdysi chlapi byli rádi, že utekli od rodiny. Teď je to obráceně,“ hořce se usmál Marek Vavrinec, trenér Horního Podluží.

Poslední zůstává Union Děčín, který přivezl z Mikulášovic bod za remízu 1:1 a prohraný penaltový rozstřel. „Máme velkou marodku, chybí šest lidí ze základu. Za celý podzim jsme nebyli ani jednou kompletní. Hrajeme to s mladými hráči, kteří chybují. Ale to je logické,“ přiznal Pavel Horáček, kouč fotbalového týmu z Bynova.

Cíle Unionu jsou jasné, záchrana okresního přeboru. „Lhal bych sám sobě, kdybych říkal něco jiného. Do konce podzimu chceme sebrat co nejvíce bodů, i když máme Březiny a pak první Jiříkov. Ještě štěstí, že máme dorost. Situace není vůbec hezká, mě to moc mrzí. Ale nedá se nic dělat. Musíme se odrazit ode dna a dál pracovat,“ pokračoval.

Horáček v kádru postrádá Humlíčka nebo Bedrníčka. Zkušení borci odešli hrát nejnižší okresní soutěž do Lokomotivy Děčín. „S oběma jsem byl dohodnutý. Oba toho udělali pro Bynov hodně, nemělo smysl jim bránit. Kluci už nechtějí tolik trénovat. Ale co si budeme povídat, třeba Humlíček by se nám teď hodně hodil,“ dodal na závěr.