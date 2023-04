Dobrou jarní formu má Šluknov B, který na umělce v Sebnitzu porazil Březiny 4:0. Vyhrál oba jarní zápasy a v tabulce je na třetím místě. „Březiny nehrály špatně, ale podle mě si hru zbytečně komplikovaly. My jsme vyhráli zaslouženě. Máme teď takový mix mladých a zkušených hráčů. Cíle? O postup se nesnažíme, ale chceme skončit co nejvýš,“ usmál se Milan Brynda, vedoucí Šluknova B.

Blízko cenným bodům byl Benešov nad Ploučnicí, který doma podlehl děčínskému Unionu 2:3. Hosté po třinácti minutách 2:0, domácí ale stav srovnali. V 83. minutě rozhodl děčínský Oravík. „Na začátku jsme vyrobili dvě chyby a soupeř to využil. Pak jsme ale vyrovnali, hlavně ve druhém poločase jsme byli jasně lepší. Union měl defacto jednu šanci a proměnil jí. My jsme spalovali hodně šancí. Tentokráte jsme se sešli dobře, dalo se na to dívat,“ podotkl Miloslav Kougl, předseda MSK Benešov nad Ploučnicí.

Nervózní utkání se hrálo ve Verneřicích, které doma přetlačily Mikulášovice 3:2. Pozornost na sebe strhával mikulášovický trenér Václav Svačina, který dokonce v 66. minutě dostal za protesty směrem k sudímu červenou kartu.

„Ze začátku to mělo hlavu a patu. Mikulášovice mají mladý tým, který má budoucnost. Ovšem to, co tam předváděl ten jejich trenér, my hlava nebere. Od začátku se chtěl s někým dohadovat. Mě mrzí, že jeho nadávky slyšely děti, ale i právě mladí hráči Mikulášovic. Myslím si, že rozhodčí nepískal špatně. Jasně, chyby tam byly, ale je to jenom člověk. Potom se z toho stal guláš, vyhrotilo se to, přerušovalo, nebylo to o fotbale. Máme šest bodů ze dvou zápasů, to jsme chtěli. Takže s tímhle spokojenost,“ pravil Zdeněk Brázdil, kapitán Verneřic.

Souboj týmů ze spodku tabulky ovládl Jiřetín pod Jedlovou, který porazil poslední Boletice nad Labem 4:2. Domácí rychle vedli 2:0, hosté ale dokázali vyrovnat. Do poločasu poslal do vedení Jiřetín Bulejko, vše pak rozhodl čtvrtou brankou domácích Jan Šimek, který zkompletoval hattrick.

„Ve druhém poločase jsme navíc nedali penaltu, o výsledek jsme se strachovali do čtvrté branky. Pak jsme přežili tlak Boletic, dvakrát jsme měli štěstí,“ stručně pravil Ota Chládek, jiřetínský fotbalista, který utkání kvůli zranění nedohrál.

Jiřetín často patřil k týmům, které hrály na špičce tabulky. Teď ale spíše bojuje o záchranu. A může být hůř. „Našim cílem je se nerozpadnout. Čtyři kluci přestali chodit, trpíme prostě na nespolehlivost některých jedinců. Povoláme kluky z gardy, abychom dali dohromady základní jedenáctku. Nijak neprožíváme, jestli spadneme nebo ne. Osobně si myslím, že se zachráníme. Ale jak jsem řekl, je docela na vážkách, jestli budeme pokračovat v další sezoně,“ dodal Chládek.

V pátém utkání pak Dolní Poustevna remizovala 1:1 s druhou Krásnou Lípou. Penalty lépe zvládli hosté, kteří jsou stále na druhém místě.