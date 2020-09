Naposledy to odnesl Benešov, který si z Podluží odvezl debakl 8:1. „Zatím jsme hodně spokojení. Před sezónou jsme posilovali, máme jednoho hráče z Vilémova, jeden přišel z Jiřetína. Kdyby to takhle pokračovalo, nezlobili bychom se,“ usmál se vedoucí týmu Martin Šedivý.

Nyní ale na Čechii čeká těžká série tří zápasů. Nejprve jede do Velkého Šenova, pak doma hostí Krásnou Lípu a následně se představí v rámci derby v sousedním Jiřetíně pod Jedlovou. „To nám asi ukáže, jak na tom skutečně jsme. Zatím jsme z těch těžších soupeřů měli Malšovice a to jsme zvládli. Chceme skončit v první trojce. A postup? To budeme řešit, až to bude případně aktuální,“ dodal Šedivý.

Benešov nad Ploučnicí po sestupu z krajské I.B třídy zatím nezáří. Po čtyřech kolech má tři body za výhru 3:1 nad Těchlovicemi. „Nejsme spokojeni, ani nespokojeni. Je to takový průměr. Mrzí nás porážka v Mikulášovicích, za to si můžeme sami. Teď jsme měli v Podluží problémy se sestavou. Ale jak už jsem říkal, dáváme do kupy nový tým, hraje hodně mladých kluků a nebo také hráčů, kteří nějaký čas nehráli vůbec. Je to běh na dlouhou trať, chce to trpělivost,“ zdůraznil předseda klubu Miloslav Kougl.

Poslední místo patří prozatím Chřibské, která absolutně nezachytila začátek soutěže. Zatím má na kontě tři porážky, žádný bod a hrozivé skóre 3:24! „Samozřejmě je to hodně špatný start. Sice mámk dispozici přes dvacet hráčů, ale přes léto se netrénovalo a teď je to znát. Navíc se nám točí sestava, na každý zápas byla jiná. Neděláme z toho velké závěry, jsme teprve na začátku. Ale je jasné, že musíme co nejdříve zabrat,“ konstatoval prezident klubu Jaromír Nepovím

OP – 4. kolo: Jiříkov – V. Šenov 3:2 PK (1:2) B: Häusler, Bajan – Skyva 2. R: Šťastný. ŽK: 2:2, 150 diváků. Mikulášovice – Kr. Lípa 4:3 (1:2) B: Romanenia 2, Opočenský, Miláček – Jícha 3 (1 z PK). R: Procházka. ŽK: 2:4, 140 diváků. Těchlovice – Jiřetín p. J. 0:3 (0:0) B: Fiala 2, Bláha. R: Vašák. Bez karet, 30 diváků. Malšovice – Chřibská 9:0 (5:0) B: Příhonský 2 (1 z PK), Hynek 2, Popčák 2, vlastní Nepovím, Rakušan, Nedělka. R: Hýbl. Bez karet, 60 diváků. Březiny – Šluknov B 9:1 (4:0) B: Šindelář 4 (2 z PK), Šohaj, Horyna, Ferko, Wirkner, Bezchleba – Záruba. R: Sýs. ŽK: 3:2, 100 diváků. Boletice – Verneřice 5:2 (1:2) B: Zupko, Suchomel, Klaban, Šindelář, Rohlíček – Stýblo, Soydaner. R: Budský. ŽK: 3:4. ČK: Němec – Fábera, 100 diváků. H. Podluží – Benešov 8:1 (4:0) B: Šindelář 3, Lisý, Galata, Knitl, Werner, Langer (PK) – Polanský. R: Kadora. ŽK: 1:1, 100 diváků.