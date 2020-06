Předčasné ukončení okresního přeboru díky pandemii koronaviru brali fotbalisté Dobkovic velmi těžce. Tým, který vybojoval v I.B třídě 43 bodů, stejně díky reorganizaci sestoupil. Na podzim vyhrál okresní přebor, svou misi nemohl dotáhnout do konce. Nyní se tým z Děčínska dočkal satisfakce.

Dobkovice postoupily do krajské I.B třídy. | Foto: Zdroj: facebook

Ve středu 23. června se totiž dozvěděl, že dostal možnost postoupit zpět do krajské I.B třídy. Tým, který trénuje Zdeněk Štol, jí samozřejmě využil. „Víceméně je to díky tomu, že I.B třídu nepřihlásil Benešov. Cítíme zadostiučinění, podle nás je to i spravedlivé. Patříme tam díky postavení v tabulce, zázemím a i návaznosti na poslední dobu. Minulý rok jsme sestoupili do okresu, ačkoliv jsme získali přes čtyřicet bodů. Na druhou teď musíme dokázat, že do této soutěže patříme a že tam můžeme sehrát důstojnou roli,“ má jasno trenér SK Dobkovice Zdeněk Štol.