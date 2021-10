BOLETICE – MIKULÁŠOVICE 2:1 (2:0) Branky: Rantfner, Šindelář – Opočenský. R: Křeček. ŽK: 4:0. ČK: Fiala (B), 50 diváků. V souboji ze dna tabulky měly Boletice lepší první poločas. Hosté, kteří dorazili ve dvanácti lidech snížili. Boletice pak šly do deseti, těsnou výhru ale udržely. Oba týmy se tak srovnaly na šesti bodech.

BENEŠOV N. PL. – HORNÍ PODLUŽÍ 2:2 (0:1) – NA PK 1:3 Branky: Kropáč 2 (1 z PK) – Knitl (PK), Peleška. R: Kotík. ŽK: 3:4. ČK: Vavrinec, Ledvinka, Lisý – trenér (všichni Podluží), 150 diváků. Nervózní závěr byl k vidění v Benešově nad Ploučnicí. Domácí v 84. minutě prohrávali 0:2, ovšem během tří minut vyrovnali. Druhý gól padl z penalty. To zřejmě neunesli hráči Podluží, v 90. minutě dostali hned dva hráči červenou, vyloučen byl i trenér Lisý. Přesto hosté zvládli penalty a mají dva body.

MALŠOVICE – JIŘETÍN POD JEDLOVOU 5:0 (1:0) Branky: Žák 2, Příhonský, Kutzler, Popčák. R: Dvořák. ŽK: 0:2, 60 diváků. Favorit z Malšovic v minulém kole ztratil první body, doma proti Jiřetínu chtěl všechno napravit. To se domácím povedlo, zvláště ve druhém poločase, kde Jiřetínu nasázel čtyři branky. Hosté, kteří léta patřili ke špičce přeboru, jsou aktuálně až devátí.

Benešovský stadion zažil divoký závěr. Domácí v něm i díky penaltě srovnali. Čechie to neunesla, výsledkem byly hned tři červené karty. První body mají Markvartice, které doma překvapivě porazily Jiříkov. Na čele je stále Krásná Lípa.

