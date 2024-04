„Ondra Linhart má vykloubený a zlomený kotník. Bojím se, že má Ondra po fotbale,“ smutně pravil Jaroslav Šulc, předseda Mikulášovic. „Dokonce si myslím, že jsme byli v derby lepší. Na jaře chceme bojovat o záchranu, v zimě se nám vrátilo pár hráčů, co působil v Německu, takže nemusí tak často hrát dorostenci,“ dodal.

Dobrý vstup do jarní části potvrdily Březiny, které v prvním kole smetly 5:0 Jiříkov. Nyní zvládly derby v Boleticích, kde vyhrály těsně 2:1. „Vstup do jarní části je samozřejmě skvělý. V Boleticích to bylo hodně bojovné, za výhru jsme samozřejmě rádi. Teď to ještě potvrdit doma proti Podluží,“ usmál se Josef Benda, sekretář SK Březiny.

Tým z Děčínska sice přišel o Píchovi, který odešel do Jílového, na druhou stranu se mu vrátili dva zkušení hráči – Znamínko s Horynou. „Chceme tabulkou stoupat, vyhnout se bojům o záchranu a dostat se to první poloviny tabulky,“ dodal Benda.

O záchranu naopak budou tvrdě bojovat právě Boletice. V prvním jarním kole sice získaly proti šluknovské rezervě dva body, v tabulce jsou ale předposlední. „Proti Šluknovu to bylo šťastné, ale možná i zasloužené vítězství na penalty. S Březin jsme měli respekt. Hosté více drželi míč, když jsme vyrovnali, přišla chyba a Březiny šly opět do vedení. Ve druhé půli se to hodně nakopávalo, my jsme moc velké šance neměli,“ konstatoval Miloslav Šindelář, hrající předseda boletického Spartaku.

„Kádr se nezměnil, na dva zápasy jsme si půjčili Martina Bernata z Huntířova. Chtěli jsme ho na celé jaro, ale to neklaplo. Pomáháme si kluky z dorostu. Myslím si, že o záchraně se bude rozhodovat mezi námi a Mikulkama,“ podotkl.

Výsledkově se stále trápí Jiříkov, který sice zlepšil výkon, přesto v Horním Podluží padl 0:1. Podzimní lídr v tabulce klesl na třetí místo. „Sice odjíždíme bez bodu, ale tahle porážka mě nebolí. Byli jsme lepší, než domácí. Kluci bojovali a hráli kolektivně. Doufám, že jsme zpátky a ten náš výpadek z prvních dvou zápasů je pryč,“ zdůraznil Zdeněk Bajan, trenér Jiříkova.