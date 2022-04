Malšovice zvládly zatím nejtěžší zápas jara, v Dolní Poustevně vyhrály 2:0. „Domácí se na nás prý sešli. Byl to těžký zápas. Měli jsme další šance, ale to soupeř taky. Podržel nás brankář Hvozdovič,“ řekl Petr Kolinger, kouč Malšovic.

Jeho tým na jaře neztratil ani bod, navíc neinkasoval. „Zatím to šlape, doufám, že v tom budeme pokračovat,“ usmál se.

Krásná Lípa vyhrála na půdě Březin 3:1 a nadále drží druhé místo v tabulce. „Zápas nás zastihl opravdu v aprílovém počasí. Chvilku déšť, chvilku sníh pak zase sluníčko, Jinak byl zápas celkem vyrovnaný, jelikož na začátku se neproměnilo dost šancí, respektive já je neproměnil. Ale proto máme i Kubu Jíchu, který to umí vzít na sebe. Druhý poločas nás soupeř tlačil, ale skvěle nám zachytal brankář," pravil Filip Matějka, útočník Krásné Lípy.

Domácí jsou až na sedmém místě. „Byl to vyrovnaný zápas, hosté byli produktivnější, zatímco my jsme spálili hromadu velkých šancí. S umístěním v tabulce nejsme spokojeni, rádi bychom byli tak do pátého místa. Další kolo musíme vyhrát,“ má jasno Josef Benda, sekretář SK Březiny.

Show Jana Šikla zařídila Verneřicím výhru 5:1 na hřišti Velkého Šenova. Šikl dal všech pět branek hostů, v utkání padly hned tři červené karty.

„Jeli jsme v hodně splácané sestavě, ale nakonec jsme vyhráli zaslouženě. Honza na to stačil prakticky sám. Je pravda, že domácí nehráli moc dobře, tři body jsou pro nás velmi dobré,“ komentoval utkání Zdeněk Brázdil, kapitán Verneřic, který byl jedním ze dvou vyloučených hráčů na straně hostů.

Druhou výhru v sezoně urvaly Markvartice, které vyhrály 3:2 v Mikulášovicích. „Jsme za to rádi, ale jelikož vyhrály i Boletice, naše situace je stále stejná. Kluci ale na hřišti bojovali, za to je musím pochválit. Naše šance jsou malé, ale stále žijeme,“ prohlásil Tomáš Nidrle, kouč Markvartic.

Okresní přebor – 16. kolo:

Velký Šenov – Verneřice 1:5 (0:2) B: Malý – Šikl 5. R: Forro. ŽK: 1:1. ČK: Krejčí – Brázdil, Soydaner, 50 diváků.

Březiny – Krásná Lípa 1:3 (1:1) B: Pytlík – Jícha 3. R: Havran. ŽK: 0:3, 60 diváků.

Mikulášovice – Markvartice 2:3 (1:2) B: T. Soukup, J. Soukup – Jaroši 2, M. Mitruška. R: Michek. ŽK: 1:2. ČK: Kolda (Mik), 62 diváků.

D. Poustevna – Malšovice 0:2 (0:1) B: Růžička, Přibáň. R: Procházka. ŽK: 1:1, 80 diváků.

Boletice – Benešov 5:4 (2:3) B: Rantfner 2, Bernat, Fiala, Šindelář – Hanzl 2, Kalakur, Štecher. R: Habada. ŽK: 3:4, 50 diváků.

H. Podluží – Jiřetín 1:4 (1:2) B: Peleška (PK) – Šimek 2, Hamada, Beran. R: Šefčík. ŽK: 3:2, 100 diváků.

Šluknov B – Jiříkov 4:5 PK (2:1) B: Didi, Altman, Jirsa, Pham – Průcha 2, Šolc, Štěpánek. R: Dvořák. ŽK: 1:3, 50 diváků.

Prvním jarním kolem začala také okresní soutěž. První tři celky nezaváhaly. První Vilémov B porazil v Děčíně 8:2 celek United Roma. Dolní Habartice zvládly vyrovnaný duel v Malšovicích proti tamní rezervě.

Rybniště vyhrálo 4:2 na půdě Huntířova. Překvapení se zrodilo v Bynovci. Domácí porazili Dolní Podluží 3:0, hattrick dal Miškolci

Okresní soutěž – 12. kolo:

Chřibská – Čes. Kamenice B 2:4 (2:0) B: Makyš, Riedel – Lehký 2 (1 z PK), Štádler, Pavlík. R: Dvořák. ŽK: 1:0, 40 diváků.

Huntířov – Rybniště 2:4 (1:3) B: Pták, Jelínek – Kubín, Dinžík, Bartoš, Růžička. R: Truskavec. ŽK: 2:3, 50 diváků.

Malšovice B – D. Habartice 3:5 (2:2) B: Juřička, Němec, Ledvinka – Fous 2, Pudil 2, Horvát. R: Truskavec. ŽK: 1:0, 40 diváků.

United Roma – Vilémov B 2:8 (1:3) B: Betyár, Dzurko – Šmalcl ml. 2, Šmalcl st. 2 (obě z PK), Léhrl 2, Jindřich 2. R: Hrubý. Bez karet, 80 diváků.

Bynovec – D. Podluží 3:0 (2:0) B: Miškolci 3. R: Michek. ŽK: 3:2, 30 diváků.