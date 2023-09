Spartak prohrál všechny čtyři úvodní zápasy, naposledy 2:5 v Dolních Habarticích. Boletice jdou na dně tabulky a společně s Mikulášovicemi ještě nebodovaly. „Není to vůbec dobré, i když v těch zápasech herně nepropadáme. Děláme ale velké chyby, doslova se porážíme sami. Třeba jako doma proti Verneřicím,“ kroutí hlavou Miloslav Šindelář, hrající předseda klubu.

Kámen úrazu přišel v letní přestávce, kdy Boletice dostaly šanci na záchranu v okresním přeboru. „Ta zpráva přiletěla na poslední chvíli. Ptal jsem se hráčů, jestli chtějí v přeboru zůstat. Nakonec se domluvilo, že to tedy zkusíme. Jenže o pár dní později nám zničehonic několik hráčů odešlo jinam. Šanci dostávají mladí kluci, ale ty odchody jsou prostě znát,“ pokračoval Šindelář.

„Teď si říkám, že byla chyba zůstávat a nesestoupit. Bojím se, co bude dál. Co vím, tak jsou tady další hráči, kteří by chtěli odejít. Budeme bojovat, ale uvidíme,“ dodal na závěr.

První tři body naopak vybojoval děčínský Union, který doma překvapil do té doby stoprocentní Benešov nad Ploučnicí, když vyhrál 3:2. „Jsem rád, že jsme konečně vyhráli. Na začátku sezony jsme trochu bojovali se zraněními, už se to pomalu lepší,“ usmál se Pavel Horáček, zkušený kouč Unionu.

Cíle mladého týmu z Bynova jsou jasné. „Podle mě by našemu týmu slušela I.B třída, ale to je asi ještě daleko. Naše ambice jsou jasné. Nehrát o záchranu, nabrat zkušenosti a pokusit se hrát v horní polovině tabulky,“ uzavřel vše Horáček.