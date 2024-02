Časy se mění. Fotbalisté Unionu Děčín ještě nedávno hráli krajskou soutěž. Teď budou muset odvrátit sestup do nejnižší okresní soutěže. „Podzim nebyl výsledkově vůbec pozitivní. Personálně jsme byli hodně slabí. Věřím, že se přes zimu dáme dohromady. Náš úkol je jasný – zachránit okresní přebor a postupně stabilizovat tým,“ má jasno Pavel Horáček, zkušený kouč celku z Bynova.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Jeho tým v zimní přípravě nelení, odehrál už čtyři přípravné zápasy. „První jsme hráli proti béčku Junioru. Poločas nebyl špatný, dal jsem šanci několika dorostencům, nakonec jsme prohráli 1:8. Pak jsme prohráli se Soběchleby 2:4, to bylo vyrovnané utkání, ve kterém jsme prostě udělali více chyb. No a ve třetím zápase jsme remizovali 4:4 s Lokomotivou Děčín,“ prozradil Horáček. Naposledy se Union utkal s týmem FK Junior Děčín U 19.

Docházka na tréninky je dobrá. Je to dáno tím, že A tým trénuje společně s dorostem. „Jednou nás bylo na tréninku 27. Musel jsem si to vyfotit,“ usmál se. Jak už bylo zmíněno, jedním z cílů děčínského fotbalového klubu je stabilizace kádru. „Někteří se nám vrátili po zranění, někteří už chtěli skončit, ale zůstanou. Jako třeba Standa Malowanyj, dále máme rozjednaného mladého kluka z United Roma. Vypadá to na jaro lépe,“ poznamenal.

Pro lepší stmelení party a zakončení zimní přípravy se Union vydá v březnu na krátké soustředění do Jiřetína pod Jedlovou.

Zlepšit přístup k tréninkům a zápasům. To je podle Horáčka hlavní faktor, který může vést k záchraně. „Tým má potenciál, musí se ale scházet. Pokud nám vypadnou tři, čtyři důležití hráči, je to strašně znát. Ale tak to mají i ostatní kluby. Hráči si ale musí uvědomit, že ten fotbal dělají pro kolektiv, musí tam být zodpovědnost. Nemůžou myslet jenom sami na sebe,“ jasně prohlásil.

Bynovský fotbalový klub má v zádech mládežnické týmy a hlavně dorost, což je v poslední době a amatérském fotbale skoro vzácnost. Práce s mladými hráči navíc není v poslední době procházka růžovým sadem.

„Já mám s mládeží delší zkušenosti. Dorostenci mají dobrou partu, my jim musíme dát vhodné podmínky, vybavení. Je potřeba, aby měli všeobecně chuť sportovat. V přípravě jim musíte sehnat vhodné soupeře. Pokud jim někdo dá dvacet gólů, tak to zrovna není povzbuzení. Věřím, že jim pomáhá, že trénují společně s dospělými,“ podal svůj pohled na dorostenecký tým.

Postupové ambice nevycházejí. V týmu mi chybí větší chuť, říká předseda

Sám na podzim, když se nedařilo, chuť neztrácel. Horáček tušil, že jeho mančaft nebude hrát o nejvyšší příčky. „Rozhodně jsem věděl, že nebudeme hrát o postup. Ale víte, jak to je. Prohrajete první tři zápasy, pak přijdou první body, ale pak další porážka, navíc těsná. Chuť jsem měl, ovšem pokud necítíte odezvu práci a času, kterou odevzdáte, trochu se ztrácí motivace. Sedli jsme si se zkušenými hráči, jako Očipkou, Galašem nebo mým synem. Víme, že musíme něco udělat, ale hlavně musíme vydržet. Hlavní je, se zachránit, já bych se rád posunul do středu tabulky,“ dodal na závěr.