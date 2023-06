Petře, o víkendu jste vyhráli 11:3 v Boleticích. Jaký to byl zápas?

Zápas v Boleticích se vyvíjel podle našich představ, dali jsme rychlé góly a po celý zápas dominovali. S výsledkem a s předvedenou hrou musíme být spokojeni.

Vy jste nasázel pět branek. Je to váš osobní střelecký rekord? Pokud mě paměť neklame, tak ano, je to můj střelecký rekord v mistrovských utkáních. Máte klubovou kasu? Pokud ano, platil jste něco za váš střelecký počin? Počítám s tím, že něco to stát určitě bude (úsměv). Což mi určitě nevadí, rád přispěji do klubové kasy.

S předstihem jste v roli nováčka vyhráli okresní přebor. Co vy a případný postup do I.B třídy?

Osobně mě těší, že jsme s předstihem vyhráli okresní přebor. Postup do I.B třídy? To je spíše otázka pro někoho jiného…Ale mám tušení, že budeme nadále pokračovat v okresním přeboru.

Jak na vás působí úroveň okresního přeboru?

Okresní přebor má svojí úroveň, některé týmy mě mile překvapily a určitě bych tuto soutěž nepodceňoval.

Kdy a kde jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal ve Vilémově od svých pěti let. Tady jsem si prošel přípravkou a staršími žáky. Poté jsem se přemístil do teplického dorostu a po dvou letech jsem se vrátil zpět do Vilémova, kde hraji od roku 2005.



Pokud se nepletu, tak máte funkci i v divizním A týmu. Je to pravda?

Přesně tak, vykonávám funkci vedoucího mužstva.

Když už jsme u A týmu, tak jak hodnotíte právě divizní dobrodružství Vilémova, které bohužel končí rychlým a jasným sestupem?

Bohužel se nám rozpadl krátce před sezónou mančaft, když skončili tři klíčoví borci. Střelec Havel a zkušený stoper Filip šli za lepšími podmínkami do České Lípy, kde se snaží postoupit do třetí ligy. Navíc nám kvůli pracovnímu úrazu chyběl Luňák. Na jaře k nim přibyl výborný útočník Aremu Sodiq, který šel bez našeho souhlasu do třetí slovenské ligy. Kdyby tito čtyři hráči zůstali, klidně se vsadím, že budeme hrát okolo osmého až desátého místa v tabulce.

Má Petr Kurel ještě nějaké fotbalové ambice?

Pokud bude zdraví přát, rád bych ještě něco odehrál v nižších soutěžích.

Fotbal ve Vilémově táhne Libor Sklenář. Jaká je podle vás budoucnost vilémovského fotbalu do dalších let?

Já věřím, že tu ještě nějaký čas Libor Sklenář bude a že si někoho z nás vychová a vilémovský fotbal půjde dál, i když možná už ne tak vysoko, jako v posledních dvaceti letech.

Jaký jste fotbalista? Klidný? Nebo se naopak rád hádáte?

Fotbalově jsem se zklidnil, je to asi už i tím věkem (úsměv).

Jak vidíte budoucnost amatérského fotbalu a klubů jako takových?

Vidím ji problematickou a jsou tu dva hlavní faktory. Celkově je problém mládež, kdy se klukům moc nechce fotbalu dávat to, co je třeba. A už vůbec ne na vesnicích a malých městech, proto dochází ke slučování mládežnických klubů, aby si vůbec ještě ti mladí zájemci mohli zahrát fotbal. Druhým faktorem jsou peníze. Ze státu prakticky nechodí nic, kromě úhrad výkonů rozhodčích a delegáta. Občas něco na údržbu a jinak něco málo na mládež, ale tu my u nás nejsme schopni dobrých deset let dát dohromady, protože prostě ten počet dětí nejde dát dle ročníků v tak malé vesničce vůbec do kupy. Obdobně jsou na tom i menší města. Je štěstí, že už se nehraje jedenáct na jedenáct, jako za našich mladých let, to už by bylo po mládežnickém fotbal úplně. K té druhé části otázky si myslím, že amatérské kluby ve větších městech přežijí, neboť povětšinou jim na činnost dává město. Horší je to na vesnicích, kde ty rozpočty obce jsou malé a nelze tuto činnost plně financovat, takže tady bude muset být buď jeden velký a hlavně finančně silný sponzor se vztahem k fotbalu a nebo šikovný manažer, který sežene těch sponzorů co nejvíce, což je třeba náš případ.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Spartě.



Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu baví?

Mimo sezónu chodím hrát nohejbal rád jezdím na kole a celkově jezdím na výlety.



Vyberete ze svých branek, co jste kdy nasázel, tu nejlepší?

Rád vzpomínám na první rok v divizi. Tehdy jsem v zápas v Sokolově dával dva góly, které byly navíc výstavní (úsměv).