„Bohužel sedm hráčů přišlo do styku s osobou, která měla pozitivní test na koronavir. Tudíž museli zůstat doma, ještě ani nebyli na testech. Nepůjdou všichni najednou, ale postupně. A my logicky nemůžeme hrát,“ přiznal vedoucí týmu FK Malšovice Tomáš Klínský.

Podle jeho slov by neměl být s dohráváním zápasů velký problém. „Nevíme, jak dlouho nebudeme moc hrát. To záleží, jak našim klukům dopadnou testy. Když budou negativní, bude to dobré. Pokud ne, budeme se řídit pokyny hygieny. Každopádně bychom zvládli systém středa, neděle. Kluci by se snažili zařídit si to v práci tak, aby mohli dorazit na zápas,“ dodal Tomáš Klínský.

Jde tak o první zásah kvůli pandemii koronaviru do okresních fotbalových soutěží. „Je to první oficiální zpráva o karanténě jednoho z týmů. Kluby se pak mezi sebou dohodnou na dalším termínu, kdy utkání sehrají,“ řekl Deníku sekretář OFS Děčín Ladislav Šefčík.

Je ovšem jasné, že všechny odložené zápasy se budou muset dohrát do konce sezóny. „Ano, je to tak, neexistuje varianta, že by se něco dohrávalo po sezóně. Pokud by některé týmy neměly odehrané všechny zápasy, bude se vše počítat podle koeficientu odehraných zápasů. Všichni věříme, že odložených zápasů kvůli koronaviru bude co nejméně,“ dodal.