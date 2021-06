Fotbal v Benešově se konečně dočká oslavy. Gratulovat přijede Sigi Team

Minulý rok to bylo 100 let, co se v Benešově nad Ploučnicí odehrálo první fotbalové utkání. Tamní fotbalový klub MSK chtěl uspořádat oslavy právě v roce 2020. Kvůli koronaviru se mu to ale ani na dva pokusy nepodařilo. Ten třetí už určitě vyjde, slavit se bude v sobotu 12. června.

Fotbalisté MSK Benešov nad Ploučnicí - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Saša Vanžura

„Přesouváme to z loňska, kdy nám nevyšly dva termíny. Věřím, že teď to klapne. Samozřejmě budeme dodržovat opatření,“ připomněl Miloslav Kougl, předseda MSK Benešov nad Ploučnicí. Klub od Ploučnice hraje aktuální okresní přebor. Sigi Team bude hrát v Benešově nad Ploučnicí.Zdroj: Zdroj: facebookCelodenní vstupné činí 50 Kč, program bude opravdu bohatý. Vše začíná už v 11 hodin. „Celý program zahájí utkání naší staré gardy proti celku TJ Tmáň. Následovat budou zápasy přípravek a mladších žáků proti klukům z Fotbalové akademie Petra Voříška Děčín a také proti Junioru Děčín. Vystoupí také mažoretky, čas bude i na souboj dětí z fotbalové školičky,“ prozradil Kougl. Hlavním tahákem ale bude zápas domácí A týmu proti Sigi Teamu. Ten je na programu od 15 hodin. Diváci se mohou těšit na fotbalové legendy. Za Sigi Team nastupují Horst Siegl, Ladislav Vízek, Antonín Panenka, Ivan Hašek, Pavel Kuka a mnoho dalších známých fotbalových jmen z minulosti. „V poločase pak bude připravena tombola, opět vystoupí mažoretky. V 17 hodin pak skončí ten fotbalový program. Pro děti je připraven skákací hrad, nebudou chybět stánky. Věříme, že se u nás lidi pobaví,“ dodal Kougl. Po utkání Sigi Teamu se návštěvníci mohou těšit na hudbu, nebo také autogramiádu účastníků exhibičního zápasu.