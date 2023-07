„Z béčka v podstatě nikdo neodešel. Máme tam ale pět kluků nad 50 let, kteří už to na svém těle hodně cítili a druhý den nemohli ani chodit. U nich tak nebylo jisté, zda by chodili na každý zápas. Čekali jsme, jak se bude vyvíjet situace v A týmu. Jenže ani tam se nepodařilo moc doplnit, takže nebyla záruka, že by se vypomáhalo béčku. Udělala se rychlá anketa. Nakonec se po dvou veleúspěšných sezonách kluci rozhodli, že to zabalí. Někteří budou hrát příležitostně za starou gardu,“ prozradil Libor Sklenář, manažer vilémovského fotbalu.

Jedním z hráčů, kteří patřili do základní sestavy vilémovské rezervy, byl i záložník Tomáš Jägr. „Na rozlučce po úspěšné sezóně jsme se dohodli, že jednu sezónu ještě odehrajeme. Nicméně během posledních dvou týdnů skončili z různých důvodů další kluci a nakonec jsme napočítali zhruba třináct hráčů s tím, že někteří z nich mají ale další aktivity, které jim neumožňují být na každý zápas. Museli bychom se tedy každý víkend spoléhat na větší výpomoc kluků z Áčka, kde ale hráčská situace také není úplně jednoduchá. Mě osobně to velice mrzí, protože jsme měli výbornou partu a z fotbalu měli opravdu radost. Bohužel, jít za této situace do soutěže by byl ohromný risk. Uvidíme, kam se rozutečou ostatní kluci. Já osobně bych ještě s fotbalem končit nechtěl, takže řeším co dál. Během následujících dvou týdnů snad bude jasno,“ konstatoval Jägr.

Jelikož už jsou na Děčínsku okresní soutěže rozlosované, došlo také na menší pokutu, kterou Vilémov musí zaplatit okresnímu fotbalovému svazu. „To rozhodnutí jsme natahovali do poslední chvíle. Stále jsme věřili, že to nějak uděláme. Ale nakonec se to odpískalo. Se svazem jsme domluveni na pokutě ve výši dvou tisíc,“ hlesl Sklenář.

Na konci vilémovského béčka tak vydělaly Březiny, které původně spadly do okresní soutěže, nakonec ale budou hrát opět okresní přebor.

Děčínsko tak za poslední sezonu přišlo o čtvrtý tým. Krom Vilémova B skončila v I.A třídě Modrá, v I.B třídě Dobkovice a v okresním přeboru Jiřetín pod Jedlovou. „Samozřejmě mě to hodně mrzí. Už jsme si zvykli na nedělní dopolední zápasy a pivečko. Když se hrálo derby proti Mikulášovicím, Dolní Poustevně nebo Velkému Šenovu, přišlo klidně i 150 lidí. Béčko fotbalem bavilo. Bohužel ten věk nejde zastavit,“ dodal Sklenář.

„Osobně jsem zklamaný a na konci sezóny by mě vůbec nenapadlo, že bychom neměli dále pokračovat. Realita je však jiná a po zralé úvaze jsme se radši za včasu odhlásili. Část kluků skončila, další mají ve svých letech zdravotní problémy a v našich končinách není kde brát. Každý týden bychom tedy měli problémy dát dohromady jedenáct zdravých kluků a za těchto okolností to nemá smysl. Skončily dva krásné roky, které nám prodloužily fotbalový důchod. Velké díky patří Petru Jiráskovi, že to pobláznil a dal celý tým dohromady a po celou dobu se o vše staral. Bylo mi ctí, si zahrát s klukama, kterým je přes 50 let jako je Šikýř, Hejl a Roman Šmalcl, kteří i ve svém věku předvádějí neskutečné výkony. Klobouk dolů. Děkuji take samozřejmě všem ostatním spoluhráčům za krásné dva roky,“ nechal se slyšet Vladimír Jindřich, další fotbalista ze základní sestavy dnes již zaniklého Vilémova B.