Ve 13 zápasech nastříleli 82 branek, ani jednou neprohráli v základní hrací době a do jarní části jdou s dvěma body k dobru na Jiřetín pod Jedlovou.

„S podzimem nejsem úplně spokojený. Naše výkony byly kolísavé. Záleželo to na tom, jestli se sejdeme. Když jsme byli kompletní, tak jsme řadu týmů přehrávali o dvě třídy a dali jim třeba sedm branek. Na druhou stranu jsme díky horší sestavě remizovali v Chřibské. Náš kádr je úzký a je právě k těmto situacím náchylný,“ zdůraznil trenér Zdeněk Štol.

9:2, 13:1, 7:0, 11:1 nebo 16:0. V některých zápase se Dobkovice ani nenadřely. „Je vidět, že okresní přebor je po velké reorganizaci nastavený špatně. Nedává to smysl. Jsou tady čtyři, pět týmů, se kterými si zahrajete. Ostatní jsou jinde, není to dobře,“ povzdechl si.

Podzimní lídr nezahálí, je v plné zimní přípravě. „Trénovali jsme jednou týdně a sehráli jsme čtyři zápasy s týmy, které hrají krajskou soutěž. Žandov třeba porazíme 7:2, ale pak se nesejdeme a dostaneme v České Kamenici desítku. Byli jsme také tři dny na soustředění. To posloužili ke stmelení, ale také jsme si ukázali některé věci,“ prozradil Štol.

Kádr Dobkovic se přes zimu moc neměnil. „Byl zájem o některé kluky, ale rozhodli jsme se, že nikoho v zimě pouštět nebudeme. Takže kádr zůstává vlastně pohromadě,“ podotkl.

Tým, který vyznává červenobílé barvy, by rád na jaře zůstal na první místě a postoupil do krajské soutěže. Kdo bude jeho soupeřem? „Asi nejvíce se budeme tahat s Březinami. Jiřetín hraje velmi dobře, otázkou je, jaké má postupové ambice. Možná do toho ještě promluví Jiříkov. Ale hlavním soupeřem budou asi Březiny,“ zapřemýšlel.

„Je potřeba se vyvarovat zápasů, jako tomu bylo v Chřibské. Tam jsme nebyli kompletní, ale v poločase vedli 2:0 a mysleli si, že to nějak dohrajeme. A nakonec jsme vedení ztratili. Na to si prostě musíme dát pozor,“ dodal trenér SK Dobkovice Zdeněk Štol.

Jeho tým zahájí jarní část sezóny v sobotu 21. března doma proti nebezpečné Krásné Lípě.