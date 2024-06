Vašku, kde jste vůbec začal s fotbalem?

Začal jsem hrát v Karlových Varech a v Chodově, odkud pocházím. Tenkrát mě k fotbalu přivedl kamarád ze třídy.

Václav Bajger hraje aktuálně okresní přebor za Krásnou Lípu.Zdroj: soukromý archivPamatujete si na své první tréninky?

Pamatuji, byly hrozný (smích). Nebyl jsem zrovna velký talent, spíše jsem si to vydřel. Byl jsem rychlý, na to jsem to hrál (smích).

V Krásné Lípě hrajete od roku 2022. Co vás do ní přivedlo?

Já jsem se tady ocitl vlastně náhodou (smích). Znal jsem pár kluků, se kterými jsem chodil do práce. Fotbal už jsem několik let nehrál, tak jsem si říkal, proč si ještě nezkusit nějakou soutěž.

Kolo před koncem letošní sezony držíte třetí místo. Jste s tím spokojený?

Myslím si, že sezona byla taková nahoru, dolů. Potýkali jsme se s řadou problémů, nejvíc nás omezovala zranění klíčových hráčů .Ale myslím si, že to byla jinak dobrá sezóna. Příští rok bude ještě lepší (smích).

Naposledy jste vyhráli na půdě nováčka z Dolních Habartic 6:4. Jak jste celý zápas viděl?

Tohle byl extrémně těžký zápas. V 10. minutě vedete 2:0, ve 20. minutě je to 2:2 (smích). Takové zápasy chcete, jelikož ze sebe mačkáte veškerou sílu, abyste to urvali. Jinak to byl zápas mladých kluků, máme tam některé hodně šikovné. Jsem rád za mého spoluhráče z útoku Jakuba Jíchu, to je rozdílový hráč, který vám za sezonu pravidelně nastřílí okolo 40 gólů. Ale jsme jeden tým, jsme Krásná Lípa!

Pokud by vás svaz oslovil s nabídkou postupu, jak byste se k tomu postavili?

Postup nějak neřešíme. Naším cílem je vyhrát okresní přebor a zvednout nad hlavu pohár. To je náš cíl a úkol. Hodně našich hráčů je pracovně omezeno, jezdit po okrese ještě zvládáme.

Máte v paměti nějak zvlášť kuriózní zápas?

Kuriózní je každý zápas (smích). Každý je něčím výjimečný. Někdy vám prší hodinu na hlavu, někdy máte zase na sluníčku třicet stupňů. No a někdy hrajte na sněhu (smích).

A co třeba váš nejhezčí gól?

Můj nejhezčí gól? Asi ten proti Šluknovu, kde si mi podařila samostatná akce a byla z toho důležitá vyrovnávací branka. Nakonec jsme to otočili a vyhráli.

Máte nějakého oblíbeného spoluhráče?

Každý můj spoluhráč je mým oblíbencem. Každého, kdo se mnou běhá po hřišti, respektuji a uznávám ho. Jsme tým a držíme za jeden provaz.

Je nějaký rozhodčí, se kterým se na hřišti nemusíte?

No, těch rozhodčích bude víc. Na druhou stranu dělají svou práci. Holt to někdy pískne na naší stranu a někdy na druhou. Musíme si uvědomit, že to je okresní přebor a sudí mají určitý věk. Chtělo by to omladit, někteří už nestíhají přeběhnout hřiště (smích).

Máte ještě nějaké fotbalové cíle?

Jak už jsem řekl, chtěl bych s Krásnou Lípou konečně vyhrát okres. Chci tady hrát, dokud mi to dovolí zdravíčko.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Ani Sparta, ani Slavia. Fandím dobrému fotbalu. Je jedno, kdo hraje.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás baví?

Pracuji v malé firmě v Rumburku jako svářeč. Věnuji se ještě na profesionální úrovni boxu, takže se mi to hodí. Jak na fyzičku, tak celkově po sportovní stránce.