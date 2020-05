„Nevím, co na to říct. Asi jsme nějak urazili fotbalového boha. Vloni jsme sestupovali jako první tým v rámci reorganizace. Skončili jsme osmí a získali 43 bodů. Stejně to nestačilo. Po podzimní části jsme byli v okresním přeboru první, na jaře bychom navíc více zápasů sehráli doma. Ovšem přišlo to, co přišlo a vypadá to, že to bude další sezóna v okrese. Kdyby se něco stalo a my dostali šanci postoupit, rozhodně bychom se nebránili. Ale spíše jsme smíření s tím, že to bude zase okresní přebor,“ kroutil hlavou kouč Zdeněk Štol.

V celku z Děčínska už došlo k jistým pohybům v hráčském kádru. „Ano, odešel například kapitán Příhonský, dále Mohaupt. Je to možná důsledek toho, že zůstaneme v okrese. Zbytek týmu je pohromadě, je potřeba ho sestavit na další sezónu,“ má jasno.

V sobotu 16. května startuje fotbalový turnaj Covid Cup, který uspořádal FK Junior Děčín. Mezi osmy celky nechybí ani Dobkovice. „Těžko říct, jak ty zápasy budou vypadat. Měli jsme za sebou těžkou zimní přípravu, bylo tam i soustředění. No, a všechno přišlo vniveč, na jaře jsme neměli ostrý zápas. Kluci tři měsíce nic nedělali a teď skočíme do turnaje. Bude to složité. Víme, že na první zápas budou tři kluci, kteří pracují v zahraničí, v karanténě. Sestavu budeme horko těžko dávat dohromady,“ poznamenal.

Těžko odhadnout, jak bude vypadat podzimní sezóna. Nikdo neví, co se bude dít s poloprofesionálními týmy, které hrají například třetí ligu, nebo divizi. Otázkou je, zda se fotbalové soutěže stihnout na podzim dohrát a nepotká je stejný osud, jako na jaře. „Především nikdo neví, co bude dál. Může se rozehrát několik kol a pak může přijít to, co na jaře. Těžko říct, co se stane, když se v týmu objeví nějaký hráč s koronavirem. Bude muset celé mužstvo do karantény? Nebo to bude jako při klasické chřipce. Nemocný zůstane doma, ostatní budou moc hrát. Ani se nedivím sponzorům, kteří platí nějaký tým, že se jim nebude chtít platit, když se vlastně ani nehraje,“ zamyslel.

Dobkovice tak opravdu neprožívají šťastné období. Možná by jim, ale i dalším celkům pomohlo, aby se nastavila sestupová a postupová pravidla v případě pozastavení sezóny v určitém období. Nyní Dobkovice, která na podzim v okresu neprohrály, musí čekat na zázrak. A naopak Benešov, který ukopal v I.B třídě tři body, zůstává v krajské soutěži. „Určitě by se to mělo nějak vymyslet. Ale je to těžké. Nikdo neví, kdy se soutěž může zastavit, všechny týmy nebudou mít stejný počet odehraných zápasů. Třeba právě ten Benešov, který uhraje tři body a zachránil se. To nemá hlavu ani patu. Pro další týmy je to pak demotivující. My jsme za poslední roky investovali do zázemí nemalé prostředky. Vše kvůli krajské soutěži. Místo toho zase budeme hrát okres. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál,“ dodal Zdeněk Štol.

Dobkovice v sobotu 16. května nastoupí v rámci Covid Cupu od 10.30 v Děčíně proti Junioru.