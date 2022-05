Velký Šenov je aktuálně čtvrtý, cíle jsou podle mladého kanonýra jasné. „Chceme prostě hrát pěkný fotbal, v tabulce se chceme umístit co nejvýš,“ zdůraznil,

Paradoxem je, že Walter dal v sezoně zatím devět branek. Pořadí kanonýrů mu ale moc neříká. „Nekoukám na to, kolik dám branek. Sleduji tým jako celek, to mě zajímá,“ pokýval hlavou.

Na své fotbalové začátky si vzpomíná už jenom matně. „To už přesně nevím. Jako malý jsem si ale kopal s klukama za panelákem, kde bydlím. Fotbal mě bavil od začátku, proto to taky hraji,“ konstatoval.

Vybrat nejlepší gól ve své krátké kariéře? To se Venca neodvážil. „Každá branka je důležitá, když to pomůže našemu týmu. Já si myslím, že každý gól je prostě hezký. Na fotbale mě nejvíce baví to, že fungujeme jako tým. Rád bych se s fotbalem dostal co nejdál, uvidíme,“ pokrčil rameny.

Na závěr se Václav Walter podělil o další střípky ze svého osobního života. „Baví mě veškeré sportovní hry,“ hlesl. Škola? Tam to moc velká sláva není. „Spíše trojky a čtyřky,“ utrousil.

„Můj fotbalový vzor je Neymar, jednou bych chtěl být stejný, jako on,“ dodal na závěr.