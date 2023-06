Jenže už během celé jarní sezony vilémovský nováček o postup vlastně zájem nemá. „Já osobně bych si to zkusil, ale kluci nechtějí. Nedávalo by to smysl. Jezdilo by se daleko, netrénujeme,“ kroutil hlavou Petr Jirásek, kouč B týmu Vilémova, který na jaře vede i divizní A tým.

„Za mě by byl postup prostě nesmysl. Naše béčko hraje na setrvačnost, ani netrénuje. Krajská I.B třída by takhle nešla hrát. Pokud proti nim nastoupí dva, tři rychlí kluci, už je to problém. Jasně to bylo vidět v jarních zápasech proti Jiříkovu a Hornímu Podluží. Tam se to naplno odhalilo,“ pravil Libor Sklenář, šéf vilémovského fotbalu.

V takovém případě se šance postupu otevírá celkům, které skončí právě za vilémovským nováčkem. Jenže ani tady to nevypadá nadějně. „Upřímně? Na tohle téma jsme se zatím vůbec nebavili,“ hlesl David Průcha, fotbalista druhého Jiříkova.

Na jaře se daří Hornímu Podluží, které poskočilo už na bronzový stupínek. Čechie má několikaleté zkušenosti z I.B třídou. „Momentálně to nevidím reálně. Prostě na to nemáme. Kluci by asi nechtěli jezdit někam ráno nějaké dálky. Chodí do práce, je pro ně schůdnější hrát okresní přebor. Samozřejmě nemáme nějaký extra široký kádr. Když už máme někoho na střídání, tak chceme dát šanci všem. Je to hlavně o partě a zábavě,“ upřímně pravil Marek Vavrinec, kouč Horního Podluží.

Vilémov dlouho proháněla Krásná Lípa, která se ale propadla na čtvrté místo. Ani tady o postup nestojí. „Určitě nechceme postoupit. Chtěli jsme soutěž vyhrát. Ale postup? To ne,“ jasně řekl Josef Herák, kouč České Lípy.

Na pátém místě je děčínský Union, který by se do krajské soutěže určitě rád podíval. Tým, které vede zkušený kouč Pavel Horáček hodně omladil, dominantní roli v okrese ale rozhodně nehraje. „Postup? Já bych o něj i docela stál. Samozřejmě záleží na vedení. Je potřeba si říct, zda na to máme nebo nemáme. Hodně jsme omladili, těžíme z toho, že tady máme dorost. Možná by bylo fajn, ještě chvilku počkat,“ dodal Horáček.

Kluby jistě zajímá, jak to bude i se sestupem z okresního přeboru. Poslední jistě skončí Boletice, před nimi jsou Březiny. „Měl by padat jeden. Ale záleží to také na tom, kdo sestoupí z I.B třídy. Může se stát, že dolů půjdou Dobkovice i Česká Kamenice. To by pak sestupovalo více týmů,“ konstatoval Šefčík.

Z okresní soutěže míří směrem vzhůru Dolní Habartice, může se ale stát, že je někdo doprovodí. Bude záležet na tom, jestli například některý tým úplně neskončí. Nahlas se o tom mluví třeba v Jiřetíně pod Jedlovou. „Je to tak, asi před měsícem jsem s nimi mluvil a opravdu netuší, jestli další sezonu budou hrát. O dalším týmu nevím. Pokud by třeba Jiřetín skončil, oslovili bychom další celky v okresní soutěži s tím, jestli nebude mít někdo zájem postoupit,“ dodal Ladislav Šefčík.