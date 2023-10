„Zatím je náš tým ve fázi sehrávání. Máme pár nových hráčů. Proti Františkovu jsme měli výhodu, že šel první gól od nás a to našemu týmu vždy hodně pomůže v dalším vývoji celého zápasu. První gól jsem dal právě v desáté minutě, perfektně mi přihrál Tomáš Trča, který je v našem týmu nováčkem, ale vypadá to, že bude mým parťákem v útoku. Druhý gól jsem střelil z poloviny hřiště,“ zavzpomínal fanoušek pražské Sparty na vítězství 4:1.

Bude něco platit do klubové kasy? „Za góly neplatíme, u nás se platí jenom za karty,“ zasmál se.

Jak už bylo řečeno, Huntířov končil pravidelně v dolních patrech okresní soutěže. To by se údajně mohlo změnit. „Je to tak. Našli jsme ale pár nových hráčů, snažíme se sehrát a je vidět, že se zlepšujeme. Není to žádný velký fotbal, chceme si to hlavně s chlapama užít, hrajeme to hlavně pro zábavu. Nemáme žádné velké ambice, jsme rádi za každou výhru,“ prozradil fotbalista, mezi jehož další koníčky patří florbal nebo badminton.

Brokeš začal s fotbalem v osmi letech v Benešově nad Ploučnicí. „Měl jsem od fotbalu delší pauzu. Několik let žiju ve Staré Olešce, proto jsem začal hrát za Huntířov,“ stručně podotkl.

Hádky na hřišti? Pokřikovaní na rozhodčího? Tady to nehrozí. „Považuji se za klidné hráče, nechodím do velkých sporů. Žádné velké ambice už nemám. Hrajeme tady fotbal opravdu pro zábavu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, protože po několika prohrách je člověk opravdu zklamaný,“ konstatoval.

A co menší pohled do soukromého života? „Dlouhou dobu jsem pracoval v lese, teď pracuji s jeřábem,“ dodal Milan Brokeš.