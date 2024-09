Boletice mají za sebou zatím čtyři zápasy, ve kterých vybojovaly sedm bodů. Naposledy ale dostaly v Jiřetíně pod Jedlovou debakl 0:8. „U nás bude prostě záležet na sestavě. Zatím jsme měli problémy při obou venkovních zápasech. To asi bude trvat. V Jiřetíně jsme tam byli prakticky ve dvanácti lidech. Mrzí mě, že druhý gól jsme dostali z vymyšlené penalty, smáli se tomu i domácí hráči. Vzápětí dostal červenou náš brankář a bylo po zápase,“ mávl rukou.

Šindelář si moc dobře pamatuje právě i nejnižší fotbalovou soutěž na okrese. „Kdysi jsem to hrával. O to víc mě nemile překvapilo třeba hřiště ve Františkově. Bylo to tvrdé, hrbolaté. Na hřišti dokonce ležela uschlá a posekaná tráva. Myslím si, že si tohle neuměli představit právě naši mladí. Teď zažívají realitu okresní soutěže,“ hořce se usmál.

Tým, který leží opravdu kousíček od Děčína, rozhodně nemá postupové ambice. Chtěl by ale hrát v horních patrech. „Hlavním aspirantem na postup pro mě byla Markvartice. Poté se přihlásil Jiřetín, ten chce jít také nahoru. Čekal jsem, že na tom bude lépe béčko Jiříkova. Já bych byl spokojený, kdybychom byli do třetího místa. Na postup to určitě není. Máme vlastně ten samý tým, který jsme měli minulou sezonu. Hrát okresní přebor by nedávalo vůbec smysl,“ přiznal.

Boletice (oranžová) doma podlehly Březinám 1:3. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Šindelář se také vyjádřil k rozdílu mezi okresním přeborem a okresní soutěži. Je prý velký. „Je to určitě znát. Bohužel je vidět, že týmy stárnou a ta kvalita šla rapidně dolů. Když jsem to hrál v šestnácti letech, byla tehdy trojka nadupaná a měla šestnáct týmů. Hrálo tam hodně mladých kluků. Zajímavé je, že spousta jich to hraje ještě dnes. Je to smutné, ale taková je realita,“ pokrčil rameny.

Otázkou je, v jaké kondici je právě boletický Spartak. „Já doufám, že hrát budeme. Máme dorost spojený s Březinami, jsou tam dva, tři kluci, kteří by mohli dorůst a hrát pak za chlapy. Nejhorší je, že já prostě nemůžu říct, co bude po sezoně. Před deseti lety se to dalo lépe odhadnout. Ale když si vezmu, že jsme před loňskou sezonu nakonec přihlásili přebor a pak mi pět lidí oznámilo, že končí. Ale nejsme v tom sami, chybí mládež, to je kámen úrazu,“ má jasno.

Hrající předseda a kapitán Boletic už také patří do kolonky „zkušených“ hráčů. Moc dobře ví, že nebude hrát donekonečna. „Musím zaklepat, zatím drží zdraví. Nechci být namyšlený, ale myslím si, že okresní soutěž můžu v pohodě hrát. Potřebovali bychom sehnat dva, tři hráče střední generace. Oslovil jsem Ondru Cimpla, ten mi kdysi slíbil, že by kariéru zakončil právě u nás.Také jsem mluvil s Pavlem Znojemským, který mi také něco přislíbil. My starší to chceme hrát a chceme se o klub starat. Uvidíme, jak dlouho,“ dodal na závěr Miloslav Šindelář.