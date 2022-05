Na druhou Krásnou Lípu mají pět kol před koncem jedenáctibodový náskok. Do konce sezony tak stačí Malšovicím dvě vítězství.

„Ale pořád to není na sto procent. Máme před sebou těžké utkání proti béčku Šluknova. Pokud ho porazíme, bude to už hodně blízko,“ má jasno Josef Florián, kouč Malšovic.

Jeho celek jasně přejel neoblíbeného soupeře, který dorazil přesně v jedenácti lidech. Kvůli zranění dokonce dohrával v deseti. „Kluci mi říkali, že Verneřice snad tři roky neporazily. Na začátku to bylo 1:1, asi tam byl trochu ostych. Pak se to ale rozjelo a nám to tam napadalo. Zasloužené vítězství,“ má jasno Florián.

Jeho tým těží také z toho, že na tréninky dorazí na současné poměry opravdu hodně hráčů. „Trénujeme v průměru ve čtrnácti lidech. Petr Kolinger, který tady trénoval přede mnou, měl poctivou zimní přípravu. Z toho taky těžíme,“ poznamenal na závěr.

Boj o třetí místo může být ještě zajímavý, ve hře je stále šest týmů. Březiny doma podlehly 1:3 Velkému Šenovu, aktuálně jsou až sedmé. „Byla to naše klasika. První dvě střely soupeře skončily gólem, sami jsme se na gól natrápili. Chceme být v tabulce určitě výš,“ hlásí Josef Benda, sekretář SK Březiny.

Benešov nad Ploučnicí doma zaskočil Jiříkov a třetí tým tabulky porazil 4:1.

„První poločas byl z naší strany takový nemastný, neslaný. Soupeř měl více šancí. Po změně stran se to ale otočili, byli jsme lepší a mohli dát i více branek. Osobně si myslím, že v té dolní polovině tabulky jsme nejvíce fotbaloví. Ale co my někdy nedáme, to je na pět zápasů,“ zakroutil hlavou Miloslav Kougl, předseda Benešova.

V Boleticích se hrálo o jedenácté místo. Spartak tuhle bitvu nezvládl a podlehl Dolní Poustevně 1:5.

„Špatný zápas, od utkání s Březinami nám to nejde. První poločas jsme dostali tři branky, po hodině už to bylo o pět. Sice jsme snížili, ale to nic neřešilo. Pokud bude sestupovat jeden, záchrana je blízko. Ale stále nemáme nic jisté,“ má jasno Miloslav Šindelář, hrající předseda Boletic.

„Jasné vítězství proti opravdu slabému soupeři. To jsme ještě přijeli v hodně oslabené sestavě. Ale stačilo nám to. Tuhle sezonu už musíme nějak dohrát. Do té příští už půjdeme v plné palbě, uzdraví se někteří hráči, včetně mě. Další ročník budeme mít ty nejvyšší cíle,“ zdůraznil David Galbavý, předseda Dolní Poustevny.

Okresní přebor, 21. kolo:

Boletice – D. Poustevna 2:5 (0:3) B: Šmucr, Kohout (PK) – Svačina 2, Šafránek Koleňák, Lebeda. Benešov – Jiříkov 4:1 (2:1) B: Hanzl 2, Polanský, Jäger – Štěpánek. Mikulášovice – Šluknov B 3:4 PK (2:2) B: J. Soukup 2 (1 z PK), T. Soukup – Kotlár, Bartoš, Dreveniak. Kr. Lípa – Hor. Podluží 4:2 (2:1) B: Matějka 2, Jícha, Holubek – Melen, Šindelář. Březiny – V. Šenov 1:3 (0:2) B: Cach – Cina, Verner, Skyva. Malšovice – Verneřice 11:1 (5:1) B: Florián 3 (1 z PK), V. Nedělka 3, Růžička, Schmidt, Znamenáček, Popčák, D. Nedělka – Koutný. Markvartice – Jiřetín p. J. 1:6 (0:2) B: Kubeš – Fiala 2, Bláha, Pajma, Tesař, Mrijaj.

Okresní soutěž, 17. kolo:

Vilémov B – Č. Kamenice B 7:0 (3:0) B: Hejl, Roubíček, Jindřich, Snášel, Loos, Špinka, Vichterey. Huntířov – Chřibská 0:5 (0:2) B: vlastní Kaftan 3, vlastní Štěrba, Makyš. Rybniště – St. Křečany 2:1 (1:0) B: Jandourek, Král – Roža. Bynovec – Františkov 2:7 (0:6) B: Trojan (PK), Pekárna – Štípský 3, Rosák 3 (1 z PK), Logaj. United Roma – Malšovice B 4:2 (2:1) B: Miko 2, Tamáš (PK), Dzurko – Němec 2. D. Podluží – D. Habartice 2:3 PK (1:1) B: Chalupa, Modlisz – Fous, Pospíšil.

Kanonýři:

Okresní přebor: 32 – Jan Šikl (Verneřice), 26 – Jakub Jícha (Kr. Lípa), 24 – Josef Hanzl (Benešov), 22 – Vladislav Hynek (Malšovice), 20 – Filip Matějka (K. Lípa), Daniel Příhonský (Malšovice), 17 – David Verner (V. Šenov)

Okresní soutěž: 22 – Petr Horvát (Habartice), 19 – Jan Léhrl (Vilémov B), 15 – Dominik Konfršt (Habartice), Roman Dzurko (U. Roma)