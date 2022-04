„Nejhezčí byl asi můj druhý gól, kdy jsem z dálky přeloboval brankáře,“ zavzpomínal Betyár. Celek United Roma je aktuálně na čtvrtém místě. „Rádi bychom se v okresní soutěži poprali o přední příčky. Mě osobně mrzí, že nemáme vlastní stadion,“ pokrčil rameny.

Fotbal si útočník, na kterého se kdysi volalo „Mirečku,“ zamiloval od malička. „S fotbalem jsem začal v sedmi letech, bylo to v Boleticích ve Spartaku. K fotbalu mě přivedli rodiče. S výběrem to opravdu neměli těžké. Od dvou let jsem doma kopal prakticky do všeho, co čeho se dalo,“ zasmál se.

Betyár následně kopal za Junior Děčín, góly střílel ve Vilémově. V dresu již neexistujícího celku FK ŘEZUZ si zahrál divizi. V Heřmanově pak hrál I.B třídu. „Na všechny kluby moc rád vzpomínám. A jenom v dobrém. Všude byly výborné podmínky, všude jsem byl opravdu hodně spokojený,“ pokýval hlavou. „Nejhezčí gól jsem dal v Heřmanově, tehdy jsem z 25 metrů vymetl šibenici,“ konstatoval.

Do týmu United Roma přešel z jasného důvodu. „Chtěl jsem jim pomoct,“ zdůraznil. Tým, který má ve svém středu v drtivé většině romské fotbalisty, nemá s ostatními celky problém. Fotbalový fanoušek si jistě vzpomene na celek Roma Děčín, který se nechvalně proslavil potyčkou s děčínskou Lokomotivou. Následně měl problém s tím, že proti němu některé celky nechtěly nastoupit. „Tohle se nám vůbec nestává,“ má jasno.

Nejlepší fotbalové roky má Miroslav Betyár už asi za sebou. „Velké fotbalové plány nemám. Ale rád bych si někdy zahrál za Barcelonu. Té fandím od malička. Kdybych si měl vybrat mezi Spartou nebo Slavii, tak se asi přikláním ke Slavii,“ poznamenal.

Na závěr odbočíme od fotbalu a trochu nahlédneme do soukromí. „Živím se jako svářeč a zámečník. Koníčky? Rád rybařím,“ dodal na závěr.