Ovšem během června se vedení klubu rozhodlo o dobrovolný „sešup“ do okresního přeboru. Místo něj postoupily Dobkovice. Trochu o tom napověděly velmi špatné výsledky na děčínském turnaji Covid Cup, kde Benešov ukopal jenom tři body. K jednomu zápasu ani neodjel. „Máme nedostatek kvalitativních hráčů, všeobecně jich nemáme dostatek. Takže jsme se rozhodli, že místo I.B třídy přihlásíme okresní přebor. Někteří to pochopili, někteří ne. Nepodařilo se nám posílit kádr tak, abychom mohli hráti v krajské soutěži důstojnou roli. Rozhodli jsme se mančaft zkonsolidovat v okrese. Náš dorost ve společenství s Březinami bude hrát I.A třídu. Rádi bychom některé mladí hráče využili v chlapech a do budoucna zase vytvořili konkurenceschopný tým,“ vysvětlil předseda klubu Miloslav Kougl.

Na děčínském fotbalovém turnaji, který se odehrál po rozvolnění vládních opatření vyhrál Benešov ze sedmi zápasů pouze jeden. Další impuls k tomu, že by to v I.B třídě prostě nešlo. „Ano, turnaj nám určitě něco napověděl. Já v tom nevidím tragédii, ve sportu to prostě někdy tak je. Nemáme lidi, nemíním dávat přemrštěné částky za posily. To jsme už kdysi udělali a nevyplatilo se to. Lepší je vychovat si vlastní a jen to lehce doplnit, než stavět na cizích hráčích,“ zdůraznil.

Tým během roku opustilo několik hráčů základní sestavy, naposledy odešel napříkla Knespl do Dobkovic. „No, jak jsem už řekl. Někdo to pochopil, někdo ne. Trénovat bude dál pan Polanský, já zatím zůstávám předsedou,“ podotkl.

Benešov se do okresního přeboru vrací po více než deseti letech. „Bude to úplně něci jiného, než krajská soutěž. Hodně týmů známe, uvidíme, kdo tam po těch letech zůstal. Pro naše mladé kluky to bude dobrá škola, v I.B třídě by to měli hodně složité. Myslíme si, že tady by si na dospělý fotbal mohli zvyknout daleko lépe,“ konstatoval Kougl.

Tým od Ploučnice začne s přípravou na konci července, zhruba měsíc před startem podzimní části. „Ideální by bylo, kdybychom se s naším pozměněným týmem pohybovali někde na špičce tabulky. Nebudu říkat, že chceme hned postoupit, ale chceme se motat v popředí. Je potřeba, abychom měli z fotbalu radost. Prakticky rok jsme jenom prohrávali, to na psychice moc nedodá. Nechceme okresní přebor podceňovat, ale věříme, že výhry přijdou. Klukům stoupne sebevědomí a pomalu se to bude zlepšovat,“ pevně věří předseda klubu.

Na co se v Benešově těší jsou časy výkopů domácích zápasů. „Co se týče domácích zápasů, jsme šťastní. V I.B třídě jsme hráli v sobotu dopoledne, a to je prostě hloupý čas. Už kvůli hráčům, protože jsou třeba ještě v práci, ale také kvůli divákům. Pro ně se ten fotbal hraje. Teď budeme hrát v sobotu odpoledne, což je pro všechny strany ideální,“ uzavřel vše Miloslav Kougl.