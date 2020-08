„To je priorita, nejlépe hrát klidný střed tabulky,“ potvrdil asistent trenéra Vladimír Vašák.

Mančaft, který hraje domácí zápasy na hřišti ve Fojtovicích, se po rozvolnění opatření týkající se koronaviru, představil na děčínském turnaji Covid Cup. A rozhodně se neztratil. Heřmanov obsadil z patnácti body druhé místo za prvním Juniorem. Navíc ale v sedmi zápasech nastřílel 47 branek! „Jinak jsme v přípravě hráli 6:6 proti Mojžíři, to je naše klasika, hodně branek. Generálku jsem sehráli proti varnsdorfskému dorostu, se kterým to byla pro změnu plichta 5:5. Začali jsme se scházet poslední červencový víkend, od srpna pak každou středu,“ doplnil Vašák.

V přípravě se v heřmanovském dresu představili bratři Kolárici. Díky tomu byla ofenzivní síla Heřmanova tak veliká. „Martin Kolárik, který je starší, jde do Modré. Co vím, tak tam chce odejít i mladší Patrik. Ale zatím je našim hráčem. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jinak k nám přišel šikovný Kamil Dančo, který naposledy kopal v Dolních Habarticích. To je asi všechno,“ podotkl.

Vyřešená je už situace brankářů, nemělo by se tak stát, aby si rukavice musel navléknout záložník a kapitán Radek Rojko. „Počítáme s tím, že do branky máme Aleše Topolančina a také Patrika Heráka. Takže to snad bude v klidu,“ pousmál se Vašák.

Heřmanov startuje soutěž úplně prvním zápasem podzimu v rámci I.B třídy skupiny A. V sobotu 22. srpna hraje od 10.30 ve Svádově.

Ale ani tady nemizí obavy z případného nedohrání soutěže. „Těžko říct, jak to celé bude. Osobně bych byl strašně rád, aby se vše v pořádku dohrálo. Na druhou stranu ale nejsem moc velký optimista a trochu se bojím, že se zase něco stane,“ dodal.