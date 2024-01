„Když jsme viděli, kolik hráčů odešlo, tak jsme ani nepřihlašovali okresní přebor. Ten sestupový klíč z I.B třídy byl za nás hodně podivný. Zvláště, když z okresního přeboru Děčínska nikdo postoupit nechtěl. Ale z Litoměřicka šly nahoru snad tři kluby. To je za mě trochu nešťastné,“ kroutil hlavou Jan Běloubek, předseda českokamenického fotbalu.

Odskočil si z úřadu starosty a dal hattrick. Situace ve fotbale ho mrzí

Už na konci minulé sezony bylo jasné, že u A týmu skončil trenér Josef Rákosník, který si vlastně dlouhodobě stěžoval na přístup hráčů k tréninkům, ale i samotným zápasům. „Já jsem to pochopil, ačkoliv mě to mrzelo. Koho by bavilo hráče prostřednictvím telefonů a SMS přemlouvat, ať dorazí na zápas. To je padlé na hlavu. Takže nám tady v podstatě zbyla parta nadšených lidí, kteří hrají prales,“ pokračoval.

Po podzimu je Česká Kamenice v okresní soutěži na čtvrtém místě a pětibodovou ztrátou na první Rybniště. „Rozhodně nemáme nějaké přehnané ambice, budeme čekat, až nám dorostou vlastní odchovanci, pak se asi můžeme bavit o nějakých postupech. Musím zaklepat, jak nám funguje mládež. Velké poděkování patří všem našim trenérům od kategorie „bambini“ až po dorost. Myslím si, že to nám jde dobře,“ zdůraznil Běloubek.

Zdroj: Fotbalový svět/youtube.com

Odliv hráčů byl poměrně velký. Jedním z těch, který jde občas vypomoct, je bývalý druholigový fotbalista Roman Mach, aktuálně starosta Prysku. „Moc jsem toho na podzim neodehrál. Když se spadlo z I.B třídy, tak jsem si myslel, že skončím úplně. Na obci děláme hodně akcí, víkendy mám nabité, nerad dělám věci napůl. Pokud mi to ale vyjde tak, že mám volno a rodina má svůj plán, tak na zápas přijdu,“ zdůraznil Mach, který na podzim stihl dát sedm branek. „Moc mě mrzí, co se stalo po poslední sezoně.. Zaplaťpánbůh, že to dali dohromady kluci, co tady zbyli. Jsem vděčný za to, že to tady funguje. Ale celkově je ten úpadek ve sportu šílený,“ zakroutil hlavou.

„Z A týmu nám tady zůstalo pět lidí. Někteří odešli do českolipské Lokomotivy, Chmelík staví barák v Markvaticích, řada z nich prostě nechtěla hrát okresní soutěž,“ pokrčil Běloubek rameny.

Jak už bylo řečeno, Česká Kamenice se může a bude spoléhat na vlastní mládež, což je v současné situaci v amatérském fotbale klíčové. „Dorost máme spojený s Markvarticemi. Ale rozhodně to není tak, že všichni kluci, co skončí v dorostu, můžou hrát za dospělé. Cítíte, že tam jsou tak dva, tři. Uvidíme,“ dodal Jan Běloubek.